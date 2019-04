"Sentamos las bases para los grandes proyectos"

Pese a haber heredado una situación financiera difícil –con una deuda de alrededor de $92 millones–, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, dice que en el primer año de gestión el principal reto ha sido estabilizar las finanzas de la municipalidad, concluir algunas obras y poner en marcha sus propios proyectos, los cuales han sido solicitados por la gente a través de las mesas de participación ciudadana que activaron al llegar a la alcaldía.

"Me llena de mucha satisfacción que a pesar de la situación en la que encontramos la alcaldía hemos podido hacer una enorme cantidad de obras. Más de 2,800 obras en un año de gestión, lo cual representa más de una obra por día por cada distrito de la capital y a nivel municipal más de siete obras al día desde que hemos llegado a la alcaldía de San Salvador", dijo en entrevista con LA PRENSA GRÁFICA.

"Lo que no hacemos nosotros es gastar en rótulos... Nos hemos dedicado a hacer obras, una obra buena no necesita publicidad, una obra buena habla por sí sola y marca la diferencia en elevar la calidad de vida de la gente", señaló.

El alcalde aseguró que han sentado las bases para desarrollar grandes proyectos para los próximos dos años. Dijo que una apuesta ambiciosa es la construcción del Corredor Urbano, que conectará desde el parque Cuscatlán hasta el Centro Histórico. Este proyecto es apoyado por la cooperación internacional y tendrá una inversión de cerca de $7 millones, con un aporte de $4.5 de la municipalidad.

El alcalde prometió que construirán megamercados en el centro de San Salvador que permitirán pasar a la formalidad a miles de vendedores y recuperar decenas de cuadras y aceras que están tomadas por el desorden y la delincuencia.

Pero para tener éxito y lograr transformar la ciudad, Muyshondt pidió el acompañamiento de los diferentes sectores: privados, las ONG, de universidades y del próximo gobierno central.

"El ordenamiento del centro sin el acompañamiento de instituciones como ANDA, VMT, Ministerio de Cultura, Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente sería muy difícil, pero si logramos ese acompañamiento y si logramos dejar a un lado las diferencias políticas y poner los intereses de la gente, los intereses de país y de la ciudad, creo que sí es posible. Y para eso se requiere humildad y voluntad de parte de ambas partes", señaló.

Aunque recientemente el presidente electo, Nayib Bukele, criticó que la comuna presentara la construcción de una biblioteca en la comunidad Iberia como un proyecto de su gestión y no de la anterior, Muyshondt aseguró que ha habido buenas señales para trabajar en conjunto.

El alcalde aclaró que los concejales de ARENA se opusieron a más endeudamiento y no al proyecto. "Segundo, yo creo que todo lo bueno hay que continuarlo, mal haríamos nosotros en no continuar con la revitalización del Centro Histórico o mal hubiéramos hecho, por ejemplo, en no pagar, porque en esa revitalización a nosotros nos ha tocado pagar la mayoría", sostuvo.

En este ordenamiento de la ciudad también es clave la participación de los vendedores, por eso, el alcalde comentó que tienen pensado invitar a algunos líderes de comerciantes a conocer algunos casos que han sido exitosos en ciudades de América Latina que tenían una situación similar o incluso más compleja.

Muyshondt destacó que para ejecutar muchas de las obras han tenido el apoyo de la empresa privada y de la cooperación internacional, la cual asciende a cerca de $5.5 millones. Gracias a este respaldo están financiando diferentes programas y proyectos como Cancha para Todos, Alto Impacto Escalón, La Casa, fase II, Contribuyendo al Empoderamiento Personal y Económico de las Mujeres de San Salvador y Derecho de las Mujeres a Ciudades Seguras.

Según el jefe edilicio, también tienen asocios con empresas a las cuales les han permitido pagar impuestos y tasas municipales que adeudaban a través de obras. Aseguró que la recaudación ha mejorado cerca de un 15 %, que representa un aumento de entre $13 y $15 millones.

Bajaron la deuda que dejó Bukele, pero para eso dijo que tuvieron que titularizar $20 millones. Sin embargo, aseguró que no ha subido el endeudamiento neto. "De hecho, lo hemos bajado cerca de $3 millones, de $92 millones que lo recibimos entre la deuda financiera y los proveedores a $89 millones que estamos a este momento", indicó.

Pero Muyshondt no solo heredó deuda, también ha mantenido a exfuncionarios de Bukele como Rolando Castro (sindicalista y coordinador de la unidad de plazas, parques y zonas verdes); a Alexánder Suriano (director de la dirección de desechos sólidos ) y a Yamil Bukele (hermano de Bukele y presidente del IMDER).

El alcalde defendió que tienen capacidades y competencias profesionales y que a pesar de las diferencias políticas han mantenido una gestión institucional.

"Nosotros no hemos llegado a quitar gente porque venían de la administración anterior, sino que al que ha funcionado lo hemos dejado, lo hemos potenciado, lo hemos apoyado y al que no ha funcionado lo hemos cambiado de su puesto", dijo.

Aseguró que han hecho esfuerzos para no politizar la gestión; incluso, él no ha dejado que su simpatía y afiliación partidaria incidan en su gestión.