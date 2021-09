Septiembre suma 226 muertes por covid-19

Los primeros 22 días de septiembre de este año bastaron para casi duplicar el número de fallecidos por covid-19 que el ministerio de Salud (MINSAL)reconoció oficialmente en todo septiembre de 2020. Estos datos surgen mientras el gremio médico continúa denunciando la saturación de los hospitales y reclamando por lo que consideran medidas improvisadas por parte de las autoridades para afrontar la nueva ola de contagios.

Entre el 1 y el 22 de septiembre de 2021, las autoridades anunciaron 226 decesos ocasionados por el SARS-CoV-2, el coronavirus causante del covid-19, indica un análisis elaborado por LPG Datos utilizando las estadísticas oficiales.

La cantidad de fallecidos acumulada hasta ayer superó en 82.3 % - o en 1.8 veces - a los 124 que se reportaron durante los 30 días de septiembre del año pasado.

Solo el 22 de septiembre, el MINSAL anunció 14 fallecidos, una de las cifras diarias más altas de la pandemia. Además, el promedio de defunciones que se reportan al día ya llegó a 10.3, el más alto desde que apareció el covid-19 en El Salvador, señalan las estimaciones de LPG Datos.

Los mayores de 60 años continúan siendo las principales víctimas de la enfermedad. Este mes, Salud ha reconocido 101 fallecidos de entre 60 y 79 años, así como 51 pacientes de 80 años y más. Estos representan el 66 % de las defunciones de este mes, a pesar de que fue una de las primeras poblaciones en vacunarse contra el covid-19.

Una reciente encuesta del Grupo Diarios de América (GDA) y la firma Tendencias Digitales reveló que el 11 % de los salvadoreños dijo no estar de acuerdo en vacunarse contra el coronavirus, siendo el quinto país de América Latina con la mayor renuencia a inmunizarse ante la enfermedad.

Según el estudio, el 41 % de los que no quieren vacunarse argumenta que no tiene información suficiente sobre los efectos de la vacuna, otro 27 % dijo que no confía en los fármacos que está aplicando el Gobierno. El 22 % dijo desconfiar de las vacunas contra el covid-19 y el 11 % duda de todas las vacunas.

Los datos del MINSAL también dan cuenta de 52 fallecidosde 40 a 59 años, así como 20 que pertenecen al grupo de los 20 a 39 años de edad. Además, en septiembre se reportaron los dos primeros dos muertos de 2021 con edades inferiores a los 19 años.

Sin embargo, los datos oficiales sobre fallecidos y contagios se mantienen en tela de juicio. Entidades internacionales han señalado en repetidas ocasiones un importante subregistro de mortalidad por covid-19, incluso de los más altos de América Latina.

La revista The Economist lanzó a principios de septiembre una herramienta que, aplicando el modelo de aprendizaje automático, tiene la capacidad de calcular el exceso de mortalidad en cada país del mundo y para cada día de la pandemia. En el contexto del covid-19, el exceso de muertes son aquellos decesos que no habrían ocurrido si el mundo no hubiera enfrentado una pandemia.

Hasta el 21 de septiembre , el MINSAL reportó 3,138 fallecidos durante la pandemia, pero The Economistcalcula que esta cifra podría ser hasta 17,000, incluyendo los llamados decesos indirectos por coronavirus. Estos se refieren a los pacientes que no recibieron atención médica oportuna por la saturación de los hospitales o que no acudieron a los centros de salud por temor a contagiarse.

Saturación. El gremio médico ha seguido denunciando la saturación de los hospitales.

Alta transmisión comunitaria

El índice de positividad, es decir, el porcentaje de pruebas que resultan positivas al covid-19, está por triplica rel parámetro que la Organización Mundial de la Salud (OMS) toma en cuenta para evaluar si la pandemia está controlada.

El 19 de septiembre, último dato disponible sobre casos diarios de covid-19, el MINSAL dijo haber realizado 2,420 pruebas y de estas 338 dieron positivo, es decir el 14 % , indica un análisis de LPG Datos. Este es el porcentaje más alto que se ha registrado desde el 18 de agosto, cuando la positividad se ubicó en 20.2 %.

Según los parámetros de la OMS, si este indicador permanece por debajo del 5 % durante dos semanas consecutivas, se considera que la pandemia está bajo control.

Además, el organismo internacional recomienda aumentar el testeo cuando el indicador supera el 5 % para detectar la mayor cantidad de contagios posibles, pero El Salvador ha mantenido casi inamovible la cantidad de pruebas diarias desde hace un año. Actualmente, el MINSAL no reporta más de 2,500 al día.

El epidemiólogo Wilfrido Clará ha señalado en repetidas ocasiones la necesidad de seguir las recomendaciones de la OMS, porque desde el mismo Ministerio de Salud se está propiciando un subregistro de contagios.

"La baja tasa de testeo de El Salvador es incomprensible", dijo Clará el miércoles en su cuenta de Twitter. "Para poner un ejemplo, Belice, que tiene una población 16 veces menor que El Salvador y muchos menos recursos de laboratorio, ha logrado escalar a 4.65 pruebas diarias por cada 1,000 habitantes (unas 1,800 pruebas), el 72 % de las pruebas que El Salvador hace al día", señaló el especialista.