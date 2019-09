Sepultan a Omar, el joven salvadoreño que fue asesinado en México en un hecho confuso

Edwin Omar López Muñoz, un inmigrante salvadoreño que murió a mediados de este mes en el estado de Jalisco, México, fue sepultado el miércoles anterior en el cementerio general del cantón Cara Sucia en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

El cadáver del joven de 21 años de edad, llegó el sábado pasado a El Salvador procedente del país azteca, donde murió en un hecho confuso y del cual la familia ha recibido poca información.

"Solo nos han dicho que murió cuando se encontraba en el estado de Jalisco, cuando junto a otros dos mexicanos fueron atacados a balazos por delincuentes, de ahí no sabemos más de lo que pasó" comentó uno de los familiares del joven a un medio local.

Agregaron que para traer al país el cadáver de López Muñoz fue necesario reunir una fuerte cantidad de dinero, de la cual los familiares no disponían, lo que retraso el retorno del cuerpo.

Según sus parientes la falta de dinero en el hogar fue uno de los factores que influyó para que en junio pasado, el joven decidiera emigrar de forma ilegal hacia los Estados Unidos.

Sin embargo debido a que no podía cubrir el total de los gastos del viaje optó por quedarse laborando, durante algunos meses, en México y de esa manera poder tener dinero suficiente para continuar con su viaje, explicaron sus familiares.

"Hace tres meses viajó con la intensión de llegar hasta el otro lado (Estados Unidos) pero lastimosamente él por cuestiones económicas se había quedado trabajando en México y así fue como le arrebataron la vida" comentó Helena Montes, amiga de la familia.

Los parientes de López Muñoz explicaron que la repatriación del cadáver fue posible gracias al esfuerzo de un grupo de amigos del joven que se unieron y solicitaron ayuda económica a los pobladores de San Francisco Menéndez.

Añadieron que pese a la poca información de cómo murió su familiar, el lograr traer el cadáver al país y darle la sepultura en el lugar donde creció les reconforta.

"El dolor como les he dicho a muchos queda, pero uno se tranquiliza con saber en donde está el cadáver, no se queda uno con aquello que nunca lo pudo enterrar, sin saber si quedó abandonado, y no saber en dónde está. Esto ya es una parte de consuelo" expresó Carlos Cano, tío del joven fallecido.