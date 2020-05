"Ser madre es lo mejor que me ha pasado"

Eliza Garay Cruz, de 39 años, es migueleña, madre de tres hijos, imparable y llena de vida. Desde que tenía 17 años trabaja limpiando casas y vendiendo fruta de manera ambulante para ganarse la vida, ya que, cuando cumplió 16 años perdió a su mamá y tuvo que dejar sus estudios y salir a trabajar para poder comer. Para ella, perder a su mamá en plena adolescencia, fue uno de los golpes más duros que la vida le ha dado; sin embargo, la alegría llegó cuando se enteró que estaba embarazada y que tendría a su primer hijo. Completamente llena de miedo e incertidumbre tomó la decision de trabajar el doble para sacar a su hijo adelante.

"Por mis hijos vivo, por ellos, salgo a ganarme la vida. Cuando tuve a mi primer hijo me prometí luchar y trabajar duro para que no le faltara nada y hasta el día de hoy, lo sigo haciendo. Ha sido difícil dejarlos solos en la casa porque yo he tenido que salir a trabajar", aseguró esta madre, que es un ejemplo de lucha para sus hijos.

Añadió que desde que sus hijos se volvieron adolecentes, decidió dejar de trabajar los fines de semana y llevarlos a una cancha de baloncesto y fútbol para que aprendieran un deporte. Como toda madre, su temor era que sus hijos fueran influenciados por jóvenes de las escuela y aprendieran vicios, sin embargo, asegura que son buenos estudiantes y el pasatiempo de los tres es el deporte.

Disciplina. Eliza asegura que con sacrificio y disciplina ha podido sacar adelante a sus hijos.

"Desde que están pequeños los llevaba a la cancha y les enseñé a jugar baloncesto y mi hijo mayor ha ido a otros países a representar el país, ya que es parte de la selección de baloncesto. A mi segundo hijo le gusta el fútbol y con mis limitantes, pero lo estoy apoyando, para que sea una persona que aporte a la sociedad", expresó.

Antes que el gobierno decretará cuarentena domiciliar, salía de su vivienda a las 8 de la mañana e iba a limpiar casas, posteriormente llegaba a cocinar para que cuando sus hijos llegarán de la escuela ya estuviera el almuerzo listo. "Yo les he enseñado a que hagan su comida para que no aguanten hambre. Hay veces que no venía a tiempo o tenía que ir a limpiar otra casa y ellos han tenido que buscar que cocinar. Yo estoy agradecida con las personas que siempre me han dando trabajo, porque no ha sido fácil", expresó.

Después de almorzar, ella se dedica a preparar su venta para salir por las calles de San Miguel a vender fruta. A la semana, dice que gana $40, entre las casas que limpia y la venta de fruta, dinero que ocupa para los gastos del hogar ya que afortunadamente su hijo mayor está estudiando con beca, mientras que los otros dos en escuelas públicas.

"Ser madre es lo mejor que nos pasa a las mujeres. No es fácil, pero los hijos son la bendición más grande que Dios nos puede dar. Por siempre lucharé por ellos y primero Dios lleguen a servir a la sociedad", expresó la madre.

Medallas. Algunas medallas ganadas por Josué Ávila, hijo mayor de Eliza y también seleccionado naciona