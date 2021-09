"Será Osiris quien deba responder a qué se deben sus visitas", dice Gallegos sobre reuniones con pandillas en hospital

Diversos diputados de diferentes partidos políticos reaccionaron ante las reuniones que el director general de Centros Penales, Osiris Luna, ha tenido con miembros de pandillas en el hospital de Zacatecoluca.

Según publicó este lunes LA PRENSA GRÁFICA, las bitácoras de salidas de distintos centros penales dejan constancia del traslado de reos al Hospital Santa Teresa, mientras que personal ha confirmado que varios reos llegan sin estar enfermos y se reúnen con hombres encapuchados y funcionarios, entre ellos Luna.

"Yo no compartiría una negociación con los pandilleros y estoy seguro que el presidente y su Gobierno no están en esta sintonía porque ellos también han señalado y han criticado que esto no puede hacerse. No sé si Osiris ha ido al hospital y en qué condición ha ido. Será él quien deba responder a qué se deben sus visitas", mencionó el diputado Guillermo Gallegos, de GANA, partido afín al Gobierno.

Por su parte, Claudia Ortiz, de Vamos, manifestó que "los pactos con grupos de crimen organizado son temas que han venido sucediendo desde hace muchos años y administraciones y el problema es que nadie ha tenido la valentía de abordarlo de manera transparente, es más se ha dejado que el problema se descompnga cada vez más y se permita que los políticos no tengan salida y hagan este tipo de pacto".

La legisladora, además, mencionó que es necesario que la Fiscalía General de la República inicie una investigación en torno al caso puesto que "de confirmarse la información que ha sido publicada hoy estamos ante un Estado y un Gobierno que ha estado mintiendo a la población, que está siendo hipócrita, porque n ose puede estar diciendo que hay cero homicidios y estar señalando a políticos del pasado por hacer eso, si se hace lo mismo".

En la misma sintonía se mostró Mauricio Linares, de ARENA, quien dijo que "este tipo de acciones que tanto se han criticado, el Gobierno debería aclararlas. Al señor Fiscal General hacerle la petición para que comience la investigación y saber qué es lo que ha pasado".

El tricolor, además, agregó que la publicación muestra "datos de salidas de los reos e ingresos en el hospital de Zacatecoluca así que es bueno que se abra una investigación no por la oposición sino de cara al pueblo salvadoreño y así se conozca lo que está sucediendo. Creo que todos estamos consientes que lo que se necesita en este país es la unificación de ideas y conocer lo que está pasando en el país para sacarlo adelante.