¿Será que de verdad el presidente Nayib Bukele está interesado por una Ley General de Aguas?: Rector UCA

“¿Será que de verdad el presidente Nayib Bukele está interesado por una Ley General de Aguas?” cuestionó el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), padre Andreu Oliva, ante la publicación del presidente Bukele en la que afirmó sus intenciones de vetar dicha ley.

“Me parece que es muy prematura esa decisión del presidente de vetar la ley y hemos visto a muchos de sus seguidores apoyando esta decisión del presidente, pero como es común no se nos dan razones. Parece que la única razón por la que hay que vetar es porque la ha aprobado unos diputados que van a finalizar su periodo el 30 de abril”, dijo el rector.

Oliva lamentó que el presidente hable de vetar la ley sin conocerla, debido a que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa aún está revisando la propuesta ciudadana de la Ley General de Agua que presentaron organizaciones civiles el pasado 6 de febrero de 2020.



Hasta el momento dicha comisión ha aprobado 50 de 160 artículos y aún falta que la presenten al pleno para que sea aprobada.



El rector de la UCA hizo énfasis en los 15 años de lucha que las organizaciones civiles llevan para que se apruebe una ley de agua y que no debería haber un retroceso con el fin de que la “nueva” Asamblea Legislativa se lleve los créditos de su aprobación.



“Lo que le debería importar al gobierno es que tengamos una Ley de Agua que de verdad responda a los intereses de la población y esto hasta que conozcan bien el texto no podrán decirlo. Si esta ley no es conveniente siempre la nueva Asamblea Legislativa puede modificarla, pero por qué comenzar de cero solo para ponerse la medalla de haber sido la nueva Asamblea Legislativa, el partido de Nuevas Ideas el que ha logrado una ley general de agua, creo que eso no muestra un interés genuino por el bienestar de la población”, aseguró.



Esta semana la Comisión de Medio Ambiente aprobó la conformación del ente rector que aplicará la ley, que es la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del cual su junta directiva está conformada por 5 directores, uno nombrado por el presidente de la Republica y 4 nombrados por ministerios públicos.

“La conformación del ente rector del agua era uno de los principales puntos de conflicto, era difícil llegar a un acuerdo pues había quien quería que estuviera presente la empresa privada y otros que pensamos que el ente rector debe ser un ente rector público y eso es lo que va evitar la privatización del agua y que sea considerado un bien público que esté al servicio de la población”, dijo al respecto Oliva.



Finalmente hizo un llamado a la “nueva” Asamblea Legislativa a que aprueben la modificación a la Constitución para que quede establecido el Derecho Humano al agua, que aún requiere una segunda votación en la próxima legislación.