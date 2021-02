"Serán los salvadoreños o los que han creído en mí los que podrán determinar si he hecho un buen trabajo o no": Evelyn Batres

La diputada Martha Evelyn Batres busca un nuevo periodo en la Asamblea Legislativa y asegura que uno de los aciertos que ha tenido este periodo legislativo es estar del lado de los salvadoreños en temas de agua, 9F y pandemia.

Menciona que el tema del agua, su calidad y saneamiento debe continuar siendo una prioridad en la legislación así como la que denomina "agenda verde" y que implica normativas que posibiliten el reciclaje y cuido al medio ambiente.

¿Por qué buscar la reelección?

Esto no se trata de una búsqueda personal a una reelección, se trata de una acción patriótica, de país, porque en realidad estamos en una situación amenazante para la democracia, para la institucionalidad y para la defensa de la república. Ante teníamos nuestras amenazas pero no estábamos en una situación tan grave de aparente quebranto a la democracia, como ahora, con un presidente como el que tenemos y quien busca una mayoría en la Asamblea Legislativa.

¿Cómo califica el periodo legislativo tomando en cuenta que tuvieron que ser oposición de dos

Gobiernos, algo que no había sucedido antes ?

Pregunto qué tipo de Gobierno hemos tenido? Cuando el FMLN gobernaba en realidad tuvimos diferencias políticas-partidarias. En muchas ocasiones diferencias de visión ideológica, pero lo positivo era que lográbamos dialogar. Buscábamos acuerdos de país y poníamos al país como una prioridad. En cambio ahora con el Gobierno actual solo hemos tenido matonería política, terrorismo político con lo que es difícil dialogar y tender puentes en beneficio el país. Ha sido más un tema de un culto personal y a la publicidad que anteponer los intereses de los salvadoreños y las necesidades. Sin duda alguna la dinámica de la Asamblea depende de las relaciones con los otros órganos de Estado. Eso es el balance de poderes, pero hoy por hoy los puentes de entendimiento se han quebrantado del Ejecutivo con el Legislativo con un ataque constante, descrédito a los diputados cuando hemos sido nosotros los que le hemos permitido al Ejecutivo actual en muchas ocasiones y aprobado el financiamiento con el que el Gobierno ha actuado en la pandemia.

¿Cuáles considera han sido los aciertos en el periodo que está por terminar?

Uno de los aciertos que ha tenido este periodo legislativo es estar del lado de los salvadoreños y empezamos con lo ocurrido en enero de 2020 cuando se dio una crisis del agua cuando los salvadoreños recibieron agua sucia en sus casas y eso llevó a desnudar la realidad que estaba pasando en el Gobierno con funcionarios incompetentes, en ese momento, para estar en el ministerio de Salud y la presidencia de ANDA. Fue una crisis que golpeó a las familias salvadoreñas. Interpelamos a la que era la ministra de salud (Ana Orellana Bendek) y al presidente de ANDA (Frederick Benítez), luego de decir que el agua solo se hervía y era apta para tomar y era agua potable cuando los salvadoreños se estaba quejando y exigiendo y que el problema se resolviera. En esa interpelación quedó descubierta toda la verdad y se marcó un antes y un después del rumbo publicitario que estaba llevando este Gobierno.

Luego tuvimos la pandemia que nos golpeó a nivel mundial y ahí siempre del lado de los salvadoreños aprobamos $3 mil millones para que se pudiera ejecutar el manejo de la pandemia en beneficio de los salvadoreños. El Gobierno ha tenido el dinero suficiente para poder financiar esta crisis sanitaria y eso lo aprobamos en la Asamblea.

Otro de los aciertos es el impedimento del intento de autogolpe realizado por el presidente de la república el 9F. Fue un día fatídico, negro para El Salvador. En pleno siglo XXI el presidente de Ejecutivo se llega a sentar en la silla del presidente del Legislativo originando una amenaza a la institucionalidad democrática del país y algo que no se había visto en muchísimo tiempo y que eso ha generado no solo una condena interna de los salvadoreños sino también una a nivel internacional y que nos tiene en la mira como país por acciones antidemocráticas del Ejecutivo. En ese momento los diputados actuamos, la mayoría, de manera correcta y no fuimos parte de la comparsa del Gobierno sino que fueron pocos los que se quedaron acompañando esta triste historia.

¿Cuáles fueron los desaciertos?

El constante ataque del órgano Ejecutivo al Legislativo e incluso, al Judicial también. Ese irrespeto nos ha llevado a generar más tensión de lo que ya naturalmente generan las discusiones de los temas de la Asamblea y ha sido impedimento para generar leyes en favor de los salvadoreños porque todo lo que se ha venido haciendo en temas de salud, seguridad y pandemia vienen vetados u observados por el presidente de la república. Todo lo que no llega a él como él lo quiere ha sido vetado u observado y eso genera un retraso en el trabajo que hacemos, porque debemos estar superando observaciones o vetos que deben ser enviados a la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué propuestas presentadas hace tres años no logró impulsar desde la Asamblea?

La de reformar la Ley de Partidos Políticos en el sentido de que se regule la paridad de candidaturas para que esto lleve a una mayor participación política de las mujeres. Estoy convencida que sin una mayor participación política de las mujeres no hay plena democracia y lamento que este no haya sido un tema abordado en la comisión para que pudiera ser ley en estos momentos y que todos los partidos estuviéramos presentando el 50 % de mujeres y 50 % de hombres en un sistema denominado como trenza. También la ley de violencia política contra las mujeres, si bien e reformó la LEIV creo que se le hubiese podido poner más dientes a esa reforma para evitar el desencanto por la violencia política que las mujeres sufren y que obstaculiza su participación en la política.

La Ley de manejo de desechos sólidos y fomento al reciclaje porque creo que es una ley que ha tenido un tremendo impacto medioambiental y que también promueve la economía circular y que eso es importante porque beneficia a aquellos hogares en los que incluso los más beneficiados son los que se dedican a la recolección de desechos sólidos, conocidos como pepenadores, y eso genera una economía circular que son incentivos a las familias salvadoreñas.

Por otro lado también impulsé la ley que tiene que ver con la importación de vehículos automotores eléctricos e híbridos en El Salvador. Una ley que tiene un impacto para la economía y la salud de las personas que nos pone desde una posición de desarrollo sostenible desde el país, aunque la ley fue observada por el presidente y esas no hayan sido discutidas en la comisión de Obras Públicas. Otro aspecto que me complace muchísimo es la reforma constitucional para declarar el agua como un derecho humano y que tenemos compromiso de ratificar en la próxima legislatura, así como el emitir un dictamen para que todos los expedientes que existían en la Asamblea y que estuvieran vivos sobre la minería en el país fueran enviados al archivo, porque esto ya está prohibido.

¿Cuáles, a su consideración, deben ser continuadas?

Una de ellas es el tema del agua. Si los salvadoreños me dan su voto y su confianza este domingo pueden tener la certeza y seguridad de que seguiré peleando con valentía, con disposición y convicción porque tengan un servicio digno y de calidad del agua potable en sus casas. El hecho de que los salvadoreños me vean como una voz para ser alzada y agradecerme el trabajo por el agua son medallas que me dicen que el trabajo está siendo bien enfocado. He recibido críticas pero quizá de personas que no tienen la necesidad real que muchos tienen en sus hogares, así que voy a continuar con esa férrea lucha por un servicio de agua de calidad y que no se pague por aire en las cañerías.

¿Se siente satisfecha por su trabajo?

Serán los salvadoreños o los que han creído en mí los que podrán determinar si he hecho un buen trabajo o no. Lo único que puedo decir es que soy una mujer de principios, de convicciones firmes, que no me dejo amedrentar a pesar de ataques, de violencia. Tengo la firme convicción de trabajar por mi país y eso es lo que me satisface al final del día, el poder acostarme en mi cama, hoy también hice un buen trabajo en beneficio de los salvadoreños.

¿En qué ejes ha dirigido su campaña política?

El primero en seguir luchando por el servicio de agua de calidad, que se pague por un servicio digno. También por una agenda verde, continuar con ese trabajo de impulsar una agenda verde que beneficie al país. Procurar un país libre de corrupción y que esto no tenga colores partidarios, ni títulos, ni puestos públicos. Luchar por la democracia, institucionalidad y defensa de la república.

A pesar de que la bandera del partido está en sus piezas gráficas de la campaña, ¿por qué no usar los colores partidarios?

He tratado de hacer una campaña diferente, alegre, que impregne positivismo en esta campaña, en medio de una situación compleja por tanta generación de odio y división en contra de políticos y diputados, por la pandemia. Lo ví como una acción positiva impregnarle un color llamativo a esta campaña. Eso no me quita la esencia que tengo, vengo de raíces azul, blanco y rojo, el respeto a mis principios, a la ideología que profeso, es donde he crecido, es el partido político que me ha llevado a estar donde hoy estoy y orgullosamente estoy bajo la bandera de ARENA. No cambia en nada mis firmes convicciones.