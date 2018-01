“Seremos transparentes y la gente decidirá las obras”

“Hay que devolverle la alcaldía a los ciudadanos”, es una frase que Ernesto Muyshondt reitera cada vez que puede. Esta vez no fue la excepción. Acompañado de su esposa, Karla Belismelis de Muyshondt, el candidato a la principal comuna del país, San Salvador, con el partido ARENA, habla de cómo se ha ido configurando el plan municipal que presentará a los capitalinos.

Gallegos no renuncia a que se legalice la pena de muerte

Pasadas las 2 de la tarde del viernes 22, el candidato baja a la sala de su residencia. Ahí lo espera su esposa. Muyshondt lleva en sus manos un libro: “Jugando con fuego. La elección de 1968 y la transformación de la política estadounidense”, del escritor Lawrence O’Donnell.

“Vamos a estar en una dinámica de diálogo permanente y darle la participación que se merecen los ciudadanos de San Salvador. Que ellos sean parte en la toma de decisiones por la vía de la participación ciudadana y que se enteren en qué y cómo se está invirtiendo el dinero de la alcaldía”.

Ernesto Muyshondt, candidato a alcalde de San Salvador por ARENA

El libro –trata de la convulsa elección presidencial de Estados Unidos en 1968 tras la muerte de Robert F. Kennedy y que dejó como ganador a Richard Nixon– es uno de los últimos libros que está leyendo, asegura el candidato.

“No le quepa duda de que vamos a reordenar S. S.”

Considera el diputado que es importante conocer cómo han ocurrido los eventos electorales trascendentales en la historia.

Historia, según Muyshondt, es lo que busca hacer en caso de llegar a la comuna.

Por ello dice que los pilares en los que basará su plan municipal “son la seguridad, la situación económica y la necesidad de más oportunidades, el tema del ordenamiento de la ciudad y una gestión con alto grado de participación ciudadana que sea transparente, que pase a rendir cuentas, que exista una auditoría no solo de la prensa, sino de la ciudadanía acerca de la gestión”.

Pero ¿cómo ha llegado Muyshondt a hablar de la implementación de un plan municipal en la capital?, ¿cómo se ha convertido en el candidato de ARENA?

A sus 42 años Ernesto Muyshondt ha ocupado varios cargos dentro de las estructuras de ARENA. Su carrera política inició cuando era un joven de 21 años y decidió unirse a la Juventud Republicana Nacionalista (JRN). Eso fue a mediados de los años noventa.

De la JRN pasó en 2004 a formar parte de la Dirección Nacional del Sector Empresarial de ARENA. Luego, entre 2009 a 2017 ha ocupado los cargos de director de Afiliación y Estadísticas, director de Asuntos Jurídicos y Electorales, director de Información, vicepresidente de ideología, y director de Relaciones Exteriores en el COENA. En 2015 da el salto a la Asamblea Legislativa y gana la diputación por el departamento de San Salvador.

Muyshondt es el mayor de tres hijos del matrimonio entre María Antonieta García Prieto y Ernesto Muyshondt Parker. Asegura que siempre ha tomado decisiones apoyadas por su familia.

En ese escenario, Karla Belismelis de Muyshondt, con quien contrajo matrimonio en 2008, asegura que siempre apoyará lo que Neto, como le llama, le pida. Sin embargo, Belismelis de Muyshondt es enfática al decir que no ocupará ningún cargo en dentro de la municipalidad si su esposo gana la elección porque eso “sería repetir vicios del pasado y va en contra de lo que las leyes establecen”.

“Hay que respetar las reglas de la comuna y el Código Municipal no lo permite. Soy alguien un poco ocupada, trabajo y eso me imposibilita tener un cargo administrativo, pero seré respetuosa de las normas de la comuna, pero como esposa siempre estaré apoyándolo, siempre en lo que yo pueda, en lo que Neto me pida”, dice Belismelis de Muyshondt mientras toma la mano del candidato.

Muyshondt tiene definido su plan de trabajo, y también habló de los principales aspectos que se impulsarán todos dentro de los cuatro ejes que se mencionaron anteriormente.

El candidato tricolor dice que para reducir los índices delincuenciales se debe promover un trabajo en conjunto entre la comuna, la ciudadanía, los elementos del CAM y la PNC. En ese sentido, plantea que en una gestión bajo su administración fomentará los programas de prevención y se dinamizarán las actividades para que los jóvenes se involucren.

También, considera que al reordenar el tema del comercio informal se ayuda a reducir el índice delincuencial en el Centro Histórico.

En el tema económico ya ha avanzado en parte de lo que será su estrategia con la presentación de lo que sería un corredor urbano. Este consistiría en crear espacios adecuados desde el centro de la capital hasta llegar al redondel Masferrer.

En ese proyecto también se abarcarían aspectos del eje económico con la ejecución de proyectos mediante asocios público-privados que al mismo tiempo generarían más empleo en la capital. En el eje de transparencia se compromete a que las sesiones del concejo sean abiertas a los medios de comunicación.

Ernesto Muyshondt

Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado, con maestría en Administración de Empresas (INCAE).

Trayectoria: Ha ocupado diferentes cargos en las estructuras de ARENA que van desde integrar la JRN, cargos en el COENA y luego diputado por San Salvador. Participa en varias comisiones legislativas.

Ejes del plan de trabajo: Transparencia y participación, seguridad, más oportunidades de empleo y reordenamiento.