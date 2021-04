Sergio, el cuidador de 12 perros y tres gatos

Cuando puede, Sergio les compra alimento para perros. En otras ocasiones les compra tamales, pan huevos, salchichas, entre otros alimentos.

Son 12 perros de diverso tamaño, edad, color y necesidad propia. Sus padres humanos son José Sergio Alvarado, mejor conocido como Sergio o "Tambito", y por la pareja de él, María Elena Chacón.

Ellos son dos salvadoreños que se encargan de cuidar a los 12 animales que un día fueron abandonados, que los encontraron en la calle, que los llegaron a dejar a las orillas del bulevar del Ejército o que Sergio lo pidió y se los regalaron.

La misión de rescatar canes comenzó hace seis o siete años. En un primer momento, antes de pagar una pena con la justicia de El Salvador, Sergio se fue a vivir debajo el paso a desnivel que conecta el bulevar del Ejército con el bulevar Venezuela, carretera a la que le han cambiado el nombre en cada Gobierno, pero que para muchos sigue siendo "el Venezuela".

Ahí, bajo ese paso a desnivel y viviendo con otras 20 personas de la calle es que Sergio conoció a Elena Chacón. El lugar estaba sobrepoblado y de paso, los agentes del CAM de San Salvador llegaban a pedirles que se fueran del lugar.

Fue así, que Sergio ubicó el lugar donde ahora tienen su champaña; después de hacer limpieza y cortar zacate en gran cantidad, decidieron irse a vivir ahí. Ya teniendo un lugar donde resguardar a los perros comenzaron a rescatar a todo el que podían." En lo que tenemos de estar aquí me han matado como a diez perritos y ahora tengo 12", dice.

El hombre de 38 años decidió comenzar a limpiar el parabrisas de los vehículos que circulan por el lugar y así le fue tomando sentido a la vida. "Ahí me gano la vida, mucha gente me conoce y me dice 'Sergio', pero otros no me hablan, yo igual con todos", agregó.

Hay personas que le dan más de lo que vale un limpieza de parabrisas y es ahí donde Sergio va reuniendo dinero para comprar alimento para perros, o les compra tamales, pan huevos, salchichas, entre otros alimentos. Cuando él se va a limpiar vidrios es Elena quien se queda cuidando la champa, que no tiene puertas ni ventanas.

"Él va allá abajo y yo me quedo aquí arriba", dice la señora, quien es madre de dos hijos, pero no están con ella.

Así transcurren los días para esta pareja de protectores de canes, quienes también tienen cuatro gatos. Durante la pandemia, en 2020, donde no circulaban vehículos y no hubo ingreso económico por la limpieza de parabrisas, el oriundo de Soyapango se las ingenió para llevar dinero a la casa. "Corté leña y la vendía, también vendí tierra negra para cultivos, macetas o jardinería; me daban mis $5.00 dólares", recordó.

Negro, Omarcito, Zarco, Chiquitín, La Viola, La Joyita, Estrella, Osito Triste, Chispita, Chiquitín y Chiquirina son los 12 perros actuales, mientras que algunos que le han matado los automovilistas durante estos años son Chanflecito, Chiquito, Panterita 1 y Panterita 2, de un total de diez que le han matado. "Cuando no tengo para comprarles semilla (comida para perro) les compro hasta $9 de tortlllas, más huevos, salchichas y otras cosas para alimentarlos", explicó Sergio.

Once de los 12 perros ya están esterilizados, gracias a la ayuda de una asociación que en su momento estuvo apoyando a los animales y a Sergio y su esposa.

El cuidador quiere hacer una milpa este invierno, para ayudar más a los perros. El que quiera donar, bienvenido, también el que quiera ayudar a Sergio y a su esposa.

Conozca a don Sergio, su amada y a quienes ellos llaman “sus niños”