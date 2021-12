Sergio, el rescatador de mascotas del bulevar del Ejército sigue salvando a perros y gatos abandonados

En abril pasado dimos a conocer la historia de Sergio Alvarado, de 38 años, quien vive en una champa que ha construido en el bulevar del Ejército y que rescata perros y gatos abandonados para cuidarlos y alimentarlos.

Él no tiene un trabajo formal, sino que limpia parabrisas bajo el paso a desnivel ubicado en la zona de la 50 avenida norte, cerca de una fábrica.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Ocho meses después visitamos de nuevo a Sergio para ver cómo va su vida al lado de sus mascotas.

En abril, Sergio y su pareja María Elena tenían 12 perros y tres gatos. Ahora tienen la misma cantidad de canes y 9 gatos.

Varios de los animales han llegado en los últimos meses a la casa de Sergio. De los anteriores, de los que conocimos en abril, han fallecido "Negro" y "Mayate". Otros han desaparecido. Sergio cree que se los han llevado.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

"Si se los llevan para cuidarlos, alimentarlos y protegerlos, está bien que se los lleven, pero si los quieren para pegarles y maltratarlos, no", dice el hombre de piel morena y pelo colocho.

Sergio permanece tanto en la mañana como en la tarde bajo el mencionado paso a desnivel, ofreciendo limpiar parabrisas de los vehículos que transitan. Con dicha actividad gana dinero para alimentarse él, su pareja y las mascotas.

Entre sus actuales mascotas se encuentran "Chispita", "Omarcito", "Terry", "Bonny", "Oso" y "Ranita".

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Sobre los gatos cuenta: "A ellos también los he rescatado, a algunos los he encontrado abandonados en cajas, a otro lo golpeó una moto y uno de ellos iba un día tras de una pareja, les pregunté si era de ellos, me dijeron que no, entonces me lo traje", contó, y agrega que continuará rescatando animales a lo largo de su vida.

Si usted quiere ayudar con alimento para sus mascotas rescatadas, lo puede ubicar bajo el paso a desnivel que conecta el bulevar del Ejército y el bulevar Venezuela, cerca de una fábrica.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal