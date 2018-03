Sería injusto que las empresas despidan empleados por aumento al salario mínimo: Arzobispo

(2/2) "al aprobarse el nuevo salario mínimo, tenga lugar el despido masivo de los trabajadores", dijo Escobar Alas. @prensagrafica — LPGSocial (@LPGSocial) 29 de enero de 2017

Durante la Santa Misa en Catedral Metropolitana de San Salvador, en la que se celebró la 50° Jornada Mundial por la Paz, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, hizo un llamado a la empresa privada a “no despedir trabajadores a raíz del incremento al salario mínimo”, lo que consideró como una medida injusta y no digna con los más pobres del país.“Sería sumamente injusto que al aprobarse el nuevo salario mínimo, tenga lugar el despido masivo de los trabajadores. Las empresas no pueden hacer eso, porque es gravemente injusto. Por tanto les hacemos el llamado a su conciencia. No lo hagan. No despidan a los trabajadores injustamente”, declaró Monseñor Escobar Alas.De igual forma, el Arzobispo capitalino dejó en claro que “siempre abogaremos por un salario mínimo más justo, más digno. El aprobado recientemente es un paso fundamental, pero sigue siendo demasiado corto para las necesidades reales de los más pobres”. Además, agregó que “esta siempre será una causa importante para la Iglesia en El Salvador”.Monseñor Escobar Alas también se pronunció para exigir una “pronta resolución a los crímenes de lesa humanidad en El Salvador”. “A 25 años de la finalización del conflicto armado en El Salvador, se vuelve mucho más oportuna, necesaria y urgente la justicia ante los crímenes de lesa humanidad que se cometieron”, expresó.“A las autoridades de nuestro país que se adopten políticas justas que efectivamente conduzcan a la paz”, agregó también Monseñor Escobar Alas, expresando que “El Salvador necesita de unidad, paz, diálogo para no caer en un nuevo conflicto. Pido a las autoridades que nos conduzcan por un camino de paz”.