Servicio de agua potable será suspendido en el Gran San Salvador por 3 días: ANDA

Una suspensión del suministro de agua potable hará la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) por el mantenimiento de cisternas en la planta potabilizadora de Las Pavas, en San Pablo Tacachico, La Libertad, y el corte afectara 11 municipios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El servicio será interrumpido el sábado 26 a las 6:00 p.m. cuando comiencen los trabajos de limpieza en la planta que se extenderán hasta el domingo a las 6:00 de la tarde. El mantenimiento de ANDA coincide con los trabajos que también hará la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) en la subestación de Nejapa, el domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; sin embargo, el servicio de energía eléctrica no será suspendido.

La autónoma ha pondrá varios camiones cisternas para atender las peticiones de la población.

Aunque los trabajos en Las Pavas solo durarán 24 horas, el suministro podría faltar hasta tres días. Ayer el presidente de ANDA Frederick Benítez dijo que la rehabilitación del servicio pasa por el tiempo de llenado de las tuberías, las que quedan sin agua con las suspensión y recuperar el nivel alcanza hasta las 48 horas; paulatinamente algunos de los once municipios afectados recuperarán el servicio antes que los otros.

El presidente de ETESAL, Edwin Núñez, explicó que es importante realizar el trabajo conjunto entre las instalaciones de gobierno y que en este sentido tanto ANDA como ETESAL coincidan en las labores de mantenimiento. Lamentó que Las Pavas tenga solo una línea y no se pueda hacer una redundancia para no interrumpir el suministro de agua.

Benítez dijo que lamentablemente el gobierno anterior no hizo el debido trabajo en la planta de San Pablo Tacachico, lo evitaría las molestias e incomodidades que se provocarán con el corte del fin de semana.

"Le quisiera preguntar a la anterior administración por qué nunca hicieron nada para rehabilitar Las Pavas, por qué nunca les importó el estado de la planta", dijo el funcionario, quien además aseguro que la situación en Las Pavas fue encontrada en un estado deplorable.

El presidente de ANDA aseguró que tienen un plan de contingencia para asistir todas las zonas afectadas con la situación. El plan incluye también al Ministerio de Gobernación, el que estará involucrado en la atención del servicio de agua a quienes lo necesiten.

La población podrá hacer las demandas de camiones cisternas a través de las cuentas de twitter de @ANDA_SV y @GobernacionSV, además del número de teléfono 915.

Lo que pretende la autónoma es que la falta de suministro sea debidamente paliada, "estar huacaleando es duro", dijo el presidente y luego agregó: "Yo sé que es difícil estar jalando agua, usando cántaros, yo lo viví. Pero esto es pasajero, tenemos que suspender 24 horas Las Pavas para rehabilitarla y poder producir más agua para beneficiar a más salvadoreños".

Núñez dijo que se pueden buscar alternativas para que Las Pavas no dependa de una sola línea, aseguró que se hace un análisis pero no especificó el avance ni costos de los que esto podría costar. Lo que si enfatizó es que tiene que ser un proceso integral porque "ya no se necesitan curaciones con curitas".

La reingeniería de ANDA

Benítez dijo que el proceso de reingeniería ya había comenzado en ANDA: Se ha ordenado las finanzas, se rehabilitaron 25 pozos y se trabaja en la perforación de otros 23, entre otros aspectos mejorados, pero agregó que el proceso completo durará por lo menos un año para que sea efectivo y ahorre las molestias de la población.

Especificó que a finales de noviembre llegarán los motores para la estación de Las Pavas, lo que permitirá mejorar el suministro, pero poner a tono el servicio de agua potable también implica tener energía propia, trabajar en el tratamiento de las aguas residuales, la potabilización de Ilopango, evitar la fuga de las tuberías y el cambio de las dañadas, mejorar los cobros y el área comercial.

Toda esta operación le costaría al Gobierno una inversión de unos $500 millones. El plan desarrollado está en manos del presidente de la república Nayib Bukele, dijo Benítez.