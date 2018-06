Servicio de agua potable sigue de forma irregular

El servicio de agua potable que sirve la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) se mantiene irregular en algunas zonas de San Salvador, pues solo llega por pocas horas, de acuerdo con vecinos de las colonias afectadas, como la Miralvalle y el reparto Santa Leonor .

Cada día es la misma situación: el agua empieza a caer a eso de las 5 de la mañana y la cortan a las 7:30 y a veces a las 8 de la mañana. “Sí es malo el servicio. Nuca fue normal, por horitas cae”, señaló Maritza Santa Cruz, quien tiene un negocio en la avenida Los Bambúes, de la Miralvalle.

Tienen que recolectar el agua en recipientes y barriles para contar con lo necesario para sus actividades diarias. Sin embargo, la distribución no es similar aun en las viviendas ubicadas en la misma zona. “Aquí pasan muchas tuberías”, comentó don Julio, otro habitante del sector, quien considera que algunos tienen más suerte de contar con el servicio por cinco horas diarias, aunque eso signifique levantarse a las 4 de la mañana para abrir el grifo y recoger agua.

Vecinas del Paseo Miralvalle también expresaron que el servicio llega en la madrugada y lo quitan a eso de las 7:30 de la mañana.

Diferente situación enfrentan habitantes del reparto Santa Leonor, del lado oriente de la 75.ª avenida norte. “A veces nos dejan sin agua hasta una semana”, dijo una habitante del pasaje Italia.

Comentó que tienen que llamar constantemente a ANDA para que les habiliten el servicio, pero que solo les dejan agua por un par de horas y la presión es poca. “Bien delgadito cae el chorro”, comentó.

Además del servicio irregular, mencionó que en algunas ocasiones el agua que sale del chorro tiene un color amarillo, pero ayer no podía corroborar si llegaba limpia o no porque no había servicio.

Y es que usuarios en las redes sociales denunciaron que habitantes de Miralvalle, Santa Leonor y la residencial Montecielo reciben agua sucia y exigen a ANDA que realice las acciones necesarias para brindar un mejor servicio. También denunciaron que el servicio es deficiente en Santa Tecla.