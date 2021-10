Servidores del ISSS, fuera de circulación por al menos 15 días

La programación de citas, entrega de medicamentos y otros trámites administrativos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) continuaron experimentando problemas ayer, debido a un presunto ataque informático denunciado el martes por la entidad, y es probable que la situación persista por unos 15 días más.

El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS), Rafael Aguirre, dijo a LA PRENSA GRÁFICA, que ayer sostuvieron una reunión con la directora del Seguro Social, Mónica Ayala, en que se les informó que tardarán "más o menos 15 días para lograr estabilizar algo", aunque "no sabemos realmente si eso es así o no", aclaró Aguirre.

En esa reunión, el área de informática explicó a los médicos que los servidores quedaron fuera de servicio, por lo que sería necesario cambiarlos todos. Aguirre aseguró que ayer mismo el Consejo Directivo del ISSS se reunió para aprobar la compra de más servidores. "La erogación, eso sí no sé cuánto va a ser, pero se están reuniendo para eso", afirmó.

El martes, el ISSS emitió un comunicado en el que anunció "inconvenientes en los servicios clínicos y administrativos" debido a indicios de un ataque informático y aseguró tener un plan de contingencia para no afectar el proceso de programación de citas y entrega de medicamentos. También aseguró que estaban coordinando la investigación del incidente junto con las autoridades competentes.

Sin embargo, desde ese comunicado y hasta el cierre de esta nota, las redes sociales de la institución no habían vuelto a mencionar el tema. El ISSS no ha dado información preliminar sobre las investigaciones del presunto ataque informático, tampoco ha dicho cuándo podría restablecer sus servicios ni ha explicado cuál es el plan de contingencia.

El secretario de SIMETRISSS dijo ayer que es probable que se tenga que trabajar de forma manual en los próximos días. "Aunque eso es difícil, porque generalmente en el expediente electrónico se tiene el nombre de los medicamentos que se le da al paciente; pero si no se tiene acceso a eso, definitivamente al colega se le va a hacer difícil", indicó.

Esta situación, dijo el doctor, genera un retraso en la atención de los pacientes, "ya que tendrá que esperar a que su expediente sea traído a mano, sea buscado" y alertó que si la situación no comienza a resolverse en los próximos días, "va a ser un caos definitivamente".

Sin citas. La falla informática del ISSS ha afectado el sistema para programar citas, entre otros procesos.

Usuarios afectados

Mientras la institución debate internamente qué harán, en las clínicas comunales y hospitales del ISSS, los derechohabientes continúan sin poder programar sus citas.

"No hay sistema todavía, hasta la próxima semana probablemente", advirtió una trabajadora de la clínica de Santa Tecla a un usuario que se disponía a solicitar una cita. Otra cotizante que salía de realizar sus trámites, aseguró que en el interior de la instalación escuchó "que no estaban dando cita" y que podrán agendarse "hasta la siguiente semana".

Esta situación se repitió en la clínica de San Jacinto, donde el vigilante avisaba a los usuarios que no había sistema. "Eso no se sabe, de repente cae el sólo (el sistema). Podría ser que más tarde, mañana, no sé", decía. En la clínica de San Antonio Abad, la advertencia era la misma. "Hay que estar pendientes de las redes sociales", dijo un doctor.

Mientras el ISSS guarda silencio, algunos usuarios de Twitter han expresado su inconformidad ante los retrasos que han sufrido para acceder a sus medicinas y citas. En respuesta al tuit donde el Seguro Social anunció los problemas informáticos, una usuaria expuso que fue remitida al Hospital 1 de Mayo para realizarse una ultrasonografía, porque tiene un embarazo de riesgo, pero al llegar al centro asistencial "me dicen que no pueden darme una cita porque no hay sistema", escribió. "No hay coherencia con sus médicos y los trámites que uno debe realizar", dijo.

Otra usuaria se quejó en la cuenta de Twitter de la directora del ISSS. "Mi padre tenía cita en oncología y lo regresaron por no haber sistema y no habían archivado sus exámenes en el expediente. Si para pacientes de consulta externa esto es un gran inconveniente, imagine la situación de un paciente oncológico. Y no hablemos del gasto que implica el transporte, sino la situación física y emocional de estos pacientes que requieren un trato especial", escribió.

Los efectos de la falla informática

La programación de citas es uno de los trámites más afectados por el presunto ataque:

1. Citas

La programación de citas se ha suspendido. La institución únicamente está atendiendo las emergencias y a quienes tenían cita agendada antes de la falla informática.

2. Medicinas

En sus redes sociales, el Seguro Social - sin hacer referencia directa a la falla en sus sistemas - ha asegurado que continúa entregando los medicamentos a sus cotizantes.

3. Manual

SIMETRISSS explicó que los procesos tendrán que hacerse a mano ante la falta de sistemas informáticos, pero advirtió que esto implicará una atención más tardada para los pacientes.