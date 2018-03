Si ARENA no deja su “berrinche” llevará a El Salvador a un impago, dice Chicas

Lee también

“¿Qué pasaría, en el caso extremo, de que ARENA se tire al suelo, se revuelque y diga no volvemos porque no volvemos? Lo que pasaría en este caso es que se lleva al país a un impago a que el país no pueda pagar sus compromisos”, aseguró esta mañana el secretario de comunicaciones de la Presidencia Eugenio Chicas en la entrevista del Noticiero Hechos.ARENA abandonó la semana anterior las mesas de diálogo alegando que el Gobierno había incumplido acuerdos que tomaron. Uno de ellos fue la aprobación del presupuesto del 2017 que, a consideración del partido, iba desfinanciado y no cumplía con la ley de responsabilidad fiscal.Al respecto, el secretario de comunicaciones dijo que las razones que los tricolores dieron son solo “pretextos para no sentarse en la mesa” y comparó lo que el partido está haciendo a la actitud de un niño cuando no quiere comer algo porque no le gusta.Chicas agregó que la mesas interpartidaria se mantiene aunque ARENA no vuelva porque “ARENA es solo un partido más”.