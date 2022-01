"Si Herbert Saca se suma a respaldar, en buena hora"

Arturo Magaña fue diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en la legislatura 2018-2021. Mientras transcurría ese período se volvió uno de los aliados de las propuestas del Gobierno del presidente Nayib Bukele al interior de la Asamblea Legislativa junto a Gustavo Escalante, Felissa Cristales y Milena Mayorga.

A la mitad de la legislatura enfrentó un antejuicio y fue desaforado para ser investigado por el delito de homicidio culposo. Esto, luego de protagonizar un accidente de tránsito en el que una personas resultó fallecida. Sin embargo, quedó en libertad y concilió con la familia de la víctima.

La semana pasada, junto a Rigoberto Soto (exGANA ) presentaron al TSE la solicitud de inscripción de un nuevo partido político: Fuerza Solidaria. Asegura que el movimiento busca ser un partido de oposición en la siguiente legislatura, pese a su afinidad con Bukele.

¿Cómo surgió este movimiento?

Surgió de las comunidades que nos decían que nos querían ver otra vez apoyándolos. Con Rigo (Soto) y otros dirigentes pensamos que en una democracia, en un Estado de derecho, la existencia de una oposición consolidada es un pilar fundamental para hablar de seguridad jurídica, contrapeso.

¿Se consideran oposición, entonces?

Claro, una oposición constructiva. Vamos a ser el pilar fundamental para hablar de la existencia de democracia y de Estado de derecho porque ARENA y el FMLN ya no gozan de credibilidad y lo más probable es que van a estar extintos.

Cuando usted estaba en ARENA en la anterior legislatura, se mostró afín al proyecto del presidente. Esto da cómo resultado que a Fuerza Solidaria se le relacione con el proyecto Bukele.

Arturo Magaña se mostró afín a las propuestas desde el principio. No tenían ni un mes de estar electo cuando respaldamos que los $30 millones que Norman Quijano quería usar para la Asamblea el presidente los usara para escuelas. No soy afín a Bukele, no tengo el gusto de conocerlo, pero cuando él dice vamos a hacer CUBOS en el país, porque hay un programa de tejido social, hay que respaldarlo.

¿Quiénes serán los otros rostros de Fuerza Solidaria?

Por lo menos 15 alcaldes, entre unos que ya renunciaron a ARENA, alcaldes que van a renunciar a GANA —que por lo menos serán cuatro— ya están con nosotros. Unos 12 de ARENA y del FMLN unos cinco o seis. Yo creo que Fuerza Solidaria tendrá, mínimo, 15 alcaldes. Aparte de unos 35 directivas municipales de ARENA que ya renunciaron. Esto no se trata de reciclaje, se trata de dejar puertas abiertas a funcionarios que han sido buenos funcionarios en su municipio que no se sienten representados y que jamás han apoyado las locuras de la dirigencia.

Pero si estos alcaldes fueron electos por un partido, aunque les den apoyo a ustedes, no pueden reelegirse por otro partido porque sería transfuguismo.

En una sentencia de la Sala hay un mensaje de fondo que recapitula el TSE, dándole la facultad al presidente de reelegirse y de hacerlo por cualquier partido político. Hoy por hoy, es un funcionario electo por el partido GANA, pero le dan el privilegio de reelegirse. Por tanto, con base en principio de igualdad procesal, se debe entender que si el TSE le da facultad de reelegirse por cualquier partido, el trasfondo es que el TSE está derogando tácitamente el tema de tránsfugas. Si alguien es visionario le va a pedir al TSE y a la Sala una aclaratoria de esa sentencia para saber si la misma no aplicabilidad de la ley de tránsfugas para el presidente aplica para diputados, alcaldes. El diputado Gallegos habla de esta ley pero eso ya no existe.

El diputado Guillermo Gallegos mencionó también que Herbert Saca es uno de los financistas de Fuerza Solidaria.

No tengo el gusto de conocer a Herbert Saca. Soy representante legal de Fuerza Solidaria y conocería a Saca si fuera financista.

¿Quiénes son los financistas?

El pueblo salvadoreño. Este es un movimiento que nace de abajo hacia arriba. Cuando tuve el gusto de ganar por una importante cantidad de votos en Ahuachapán no tuve financiamiento de ningún empresario. Estos movimientos van a recibir apoyo económico de cualquier salvadoreño decente que quiera sumar y que confíe en el movimiento. Y ya que mencionan tanto al señor Herbert Saca, me di a la tarea de investigar y él no tiene ningún señalamiento, si fuese un empresario que se suma a respaldar este movimiento, pues en buenahora. No lo conozco, pero son ideas de Guillermo Gallegos porque él sabe quiénes son los alcaldes que se están yendo. Es obvio que GANA está desplazado, son cadáveres políticos. Aquí la primera fuerza va a ser Nuevas Ideas porque obviamente, el presidente goza de una gran credibilidad y un gran liderazgo y puedo asegurar la reelección. Pero la segunda fuerza vamos a ser nosotros y de esto se van a dar cuenta cuando vayamos sacando firmas y se unan alcaldes históricos.