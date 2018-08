"Si cortamos la relación comercial con Taiwán, habría un gran problema"

La principal demanda de la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País en el tema de China es por qué el caso no ha sido transparente.

¿Cómo vieron el tema de la ruptura con Taiwán?

CARLOS CALLEJA: Nosotros no cuestionamos, en ningún momento, una relación comercial con China. No tenemos ningún problema per se con China. Nuestro llamado es hacia la transparencia de cómo se manejó esta negociación. Queremos llegar a la verdad para entender qué es lo que se ha negociado y cuáles son las implicaciones. En la coyuntura actual, en la que tenés a China y a Estados Unidos en medio de una guerra comercial, ¿por qué ahora? Estuve oyendo los testimonios de jóvenes becarios a quienes les cortaron la ayuda y que ya estaban con las maletas listas para irse. Están todos los programas de Taiwán en prevención y desarrollo local. Estados Unidos no ha sido tímido en decir cuál es su posición y cuáles son sus preocupaciones. Son nuestro aliado y socio comercial más importante, con el que hemos estado trabajando por años en el Asocio por el Crecimiento, en Alianza por la Prosperidad y FOMILENIO.

CARMEN AÍDA LAZO: Nuestro cuestionamiento es que el Gobierno de El Salvador debe dar una respuesta con mucha claridad y transparencia, sobre todo por las fricciones entre China y Estados Unidos. La respuesta está en manos de ellos.

¿Ven alguna oportunidad en abrir relaciones con China?

CARLOS CALLEJA: Si se hacen bien las cosas y si este es un proyecto bien estructurado, nosotros no estamos cerrados a eso. Pero, quiero ser sincero, deja un mal sabor en la boca la forma en que se ha manejado hasta ahora. CARMEN AÍDA LAZO: El Salvador ya tiene un déficit comercial de más de $1,400 millones con China. Es decir, ya existe una relación comercial. La ministra de Economía decía que era una cantidad similar lo que se exportaba a Taiwán con beneficios arancelarios que lo que ya El Salvador exportaba a China sin tener relaciones diplomáticas formales.

CARLOS CALLEJA: ¿Qué conlleva esta negociación con China? ¿Cortar las relaciones comerciales con Taiwán? Haciendo la pregunta del otro lado. Tenemos relaciones comerciales con Taiwán y también tenemos comercio con China. ¿Se van a permitir siempre las relaciones con Taiwán?

Al contrario. El TLC con Taiwán se termina en seis meses.

CARMEN AÍDA LAZO: Entonces, ¿cuál es el acceso a China? ¿Cuánto se pierde del acceso a Taiwán?

CARLOS CALLEJA: Esa es la pregunta. Hay una relación fuerte con Taiwán, pero si corta la relación comercial, eso crearía un gran problema.

¿No hay un beneficio?

CARLOS CALLEJA: ¡No! No digo eso. No está claro. No hay transparencia.

En un gobierno suyo, ¿revertiría esa decisión?

CARLOS CALLEJA: Esa es una pregunta especulativa. Ahorita hay tantas interrogantes e inquietudes. Primero lleguemos a entender qué es lo que se ha negociado. Y no quiero agregarle algo al morbo en este momento.

CARMEN AÍDA LAZO: Nuestra responsabilidad es estudiar, ser muy responsables con el tema, para dimensionarlo adecuadamente.