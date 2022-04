"Si ellos lo usan es porque saben que tienen un efecto positivo en sus miembros y un efecto aterrorizador en la población civil", ministro de Defensa sobre uso de grafitis por pandillas

El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, se refirió la mañana de este miércoles a las reformas al Código Penal y a la Ley de proscripción de pandillas que fueron aprobadas anoche con las que se prohibe y penalizará por “la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” ya sea por personas naturales o medios de comunicación.

Según Merino Monroy las nuevas reformas buscan quitarles poder a las pandillas y debilitarlos, ya que según indicó el gobierno está trabajando en buscar las fortalezas que estos grupos tienen para atacarlas.

"Si nosotros desaperecemos esos grafitis nosotros vamos también gananado y marcando territorio y si nosotros analizamos la psicología de ellos, si ellos lo usan es porque saben que tienen un efecto positivo en sus miembros y un efecto aterrorizador en la población civil", dijo.

Además, menciónó que en reuniones como la sostenida la madrugada de este miércoles del Gabinete de Seguridad con el presidente Bukele son donde surgen las ideas de este tipo de medidas.

Según el ministro, estas son "acciones pequeñas" contra las pandillas pero de una "incidencia grande" ya que con estas se les quitará la "presencia y hegemonía" que tienen en algunos sectores de la población.

"El tener ´plaqueado´ una zona, es decir, tener los signos alusivos a maras y pandillas, es como decir ´este territorio es mío y aquí nadie se mete´", dijo.

"(El grafiti) es una herramienta psicológica que ellos tienen para poder fortalecerse, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, es ir eliminando todas esas fortalezas de esa manera hay aciones que son tangibles", agregó.

Sin embargo, estas medidas no afectarían solamente a las pandillas sino también a civiles y a los medios de comunicación, ya que se está censurando a los medios a mostrar la realidad del país y a la población a su derecho de información.

La aprobación de estas reformas han sido condenadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ya que amenaza con cárcel a medios y periodistas que informen sobre el accionar de las pandillas.

"Estas reformas son un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en cominidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer", dijo la APES en un comunicado ayer.

A esta denuncia también se sumó la directora en funciones para las Américas, de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, quien calificó lo aprobado como "grave".

Y el exdirector de HRW, José Miguel Vivanco, que las consideró como medidas de un gobierno populista autoritario con temor a que a través de investigaciones periodísticas se revelen negociaciones con las pandillas.

"Si las pandillas revelan pactos o negociaciones clandestinas con el gobierno de turno y los medios lo publican, ¿arriesgan años en prisión simplemente por informar? Lo que se quiere es la autocensura. Vivimos en el reino de populistas autoritarios y populares. Una desgracia", publicó Vivanco en su cuenta de Twitter.