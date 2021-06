“Si en el FMLN o en el Gobierno también salen personas mencionadas deberían de sacarlas”: Roberto Rubio, sobre lista Engel

Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) criticó este martes, en el programa Diálogo con Ernesto López, la reacción del presidente de la República, Nayib Bukele al comunicado de Arena sobre que en caso de que afiliados al partido sean incluidos en la Lista Engel que proporcionará el Departamento de Estado de Estados Unidos estos perderán sus derechos partidarios.

"¿Y si sale Cristiani en la lista, también lo van a sacar del partido?, ¿O ya les dieron la lista por anticipado y saben que nadie importante de ARENA sale en ella?", escribió ayer el mandatario desde su cuenta de Twitter.

Algo que para el director de FUNDE es lamentable, ya que considera que es una forma de restarle importancia a una lista que tiene "suficiente fundamento".

"La lista engel no es una lista perfecta, pero está elaborada con bastante evidencia. Estados Unidos se juega mucho su credibilidad si saca algo que no tiene fundamento, es decir, esto es algo que tiene fundamento, que tiene evidencia tanto con fuentes internas como las de las propias agencias de los Estados Unidos tienen sus canales propios de información. No te van a ir a poner a alguien sin fundamento", aseveró Rubio en la entrevista.

Rubio calificó la decisión de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) como "positivo" y afirmó que los demás partidos políticos, pero en específico el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el mismo Gobierno deberían seguir el ejemplo.

"Lo que ha hecho Arena me parece positivo y es más debería de tomarse en cuenta para que otros sigan su ejemplo y que si en el Frente aparecen también personas mencionadas deberían de sacarlos y si en el Gobierno aparecen funcionarios también deberían de sacarlos... Es una señal positiva de que se está combatiendo la corrupión dentro de sus propias filas", aseguró Rubio.

De acuerdo con Rubio, el poco interés del gobierno salvadoreño en mejorar las relaciones con Estados Unidos, podría afectar aún más la cooperación financiera estadounidense hacia El Salvador.

La Lista Engel es un reporte que contiene nombres de funcionarios corruptos del Triángulo Norte y que está "cuidadosamente finalizando", según lo expresó la semana pasada un vocero del Departamento de Estado.