"Si en septiembre no nos dan solución, octubre sería precario para la alcaldía"

Juan Hernández es alcalde del municipio de Lolotique , San Miguel, por primera ocasión y bajo la bandera del partido Nuevas Ideas. De acuerdo con el funcionario, la deuda heredada de la administración anterior y la falta de fondo FODES podrían provocar que, a partir de octubre, la alcaldía enfrente una crisis financiera. Además, consideró que la autonomía de las municipalidades es muy importante.

¿Por qué cree que la población lo eligió como alcalde de Lolotique?

Creo que la gente estaba cansada de tanta mentira, de lo mismo, que solo hubiese proyectos en campaña, que no se les tomara importancia, más que todo es eso y por la trayectoria política de mi familia, mi papá también fue alcalde del municipio y eso me ayudó mucho para ganar.

¿En que condiciones recibió la alcaldía municipal el pasado 1 de mayo?

Recibimos un municipio bastante descuidado en todo aspecto, había una falta de atención en el alumbrado público, por eso en las primeras semanas cambiamos cerca de 100 lámparas que no servían, el edificio municipal tenía muchos problemas en su infraestructura, gotera por todos lados, aires acondicionados sin funcionar, ni siquiera herramientas nos dejaron.

¿Y en el aspecto económico?

Encontramos una alcaldía superendeudada; la deuda que nos dejaron es de $4.6 millones, aunque ya a la fecha se redujo un poco. Hemos pagado a proveedores, a empleados a quienes les quedaron debiendo siete meses de sus salarios, a la empresa de suministro de energía eléctrica, empresas de agua y algunos proyectos que la administración anterior abandonó.

¿Cómo han hecho para realizar estos pagos teniendo en cuenta la falta de entrega del fondo FODES a las alcaldías?

En un principio hemos logrado salir con el 50 % que depositó Hacienda, en un principio con eso hemos logrado solventar estas situaciones.

¿De momento, qué proyectos ha logrado ejecutar en el municipio?

A la fecha hemos realizado varios proyectos, el primero fue el de la iluminación de la calle principal del municipio, realizamos bacheo de una calle importante que conduce del barrio San Antonio hasta el caserío Santa Catarina y el mantenimiento de caminos vecinales. También se la ha dado mantenimiento a tramos de la cuesta del zope. Estos son parte de los proyectos y hay planes para hacer otras obras, pero ahorita por falta de fondos no podemos ejecutarlos.

¿Cuáles son algunos de los proyectos que no ha podido realizar?

Por ejemplo, tenemos un problema en la cancha del polideportivo. A un costado se ha formado una cárcava que está lavando todo el terreno, la esquina ya está en el aire. Ya tenemos la carpeta técnica, ya la pagamos, pero la inversión en la obra rondaría $27,000 y es algo que urge, porque si no después nos tocará gastar más.

¿Cómo hace actualmente la alcaldía para mantenerse día a día, a pesar de la falta de fondos?

Ahorita lo que hemos hecho es tratar de economizar los recursos con los que se cuentan, aunque ya son pocos los que tenemos, porque hemos pagado muchas deudas. Hemos hecho algunas otras cosas y el dinero no estira, cada vez es menos lo que tenemos. Vamos subsistiendo con los fondos propios, no nos alcanzan para mucho, ni para la planilla, pero por el momento estamos economizando para salir con lo más importante.

En caso de que no les depositen el FODES nuevamente, ¿qué han pensado hacer para salir adelante?

Es bastante preocupante porque la alcaldía no subsiste sola. Lastimosamente hemos recibido una alcaldía con muchas deudas. Quizás se van a detener algunas cosas, como el mantenimiento de las canchas, recortar personal no creo, porque para eso tendríamos que reformar la ley de trabajo, nos generaría problemas ,la gente se va a disgustar, eso no lo podemos hacer; pero sí vamos a economizar en otros aspectos, ya no vamos a poder apoyar a la gente en otras cosas que soliciten. Tenemos para salir con agosto, pero si en septiembre no nos dan solución, octubre sería bastante precario para nosotros.

¿El Gobierno les ha dicho cuál será el mecanismo a seguir o que solución les brindará ante esta situación?

Por el momento no, lo que se conoce es que ya no va a venir el 75 %, solo el 25 % que es para mantenimiento de la alcaldía. No nos han dicho si eso va ser así o no, ni de qué manera se va a gestionar.

¿Considera que está bien que el Gobierne maneje el FODES?

Creería que lo mas conveniente es que la alcaldía tenga siempre esa autonomía porque hay muchas cosas que dependen del 75 %, por ejemplo la recolección de basura. En alcaldías pequeñas como la nuestra depende de esos fondos, genera esa duda cómo vamos hacer para pagar este servicio; aunque hay otras alternativas como hacer una compostera, clasificar la basura y vender esos productos, pero también necesito fondos y es lo que no hay.

¿Le preocupa esta situación?

Es preocupante porque tenemos un problema heredado de deudas.