“Si en su iglesia el pastor es el único que engorda, entonces le están robando”: Pastor Toby Jr.

El pastor general del Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel” Central (TBB), Edgar López Bertrand Jr., mejor conocido como “Toby Jr.”, declaró esta mañana durante una entrevista televisiva que su congregación “solo busca realizar acciones de ayuda social”, en referencia a diversas críticas que el TBB ha tenido a lo largo de los años.

Para Toby Jr. “el cristianismo tiene un poquito de izquierda y un poquito de derecha”, por lo que asegura que “podemos tener políticos cristianos”. Sin embargo, el líder religioso, hijo del recientemente fallecido “Hermano Toby”, también agregó que “no se pueden tener pastores políticos, pero sí se pueden tener políticos cristianos y se deben tener políticos cristianos”.

“Si en su iglesia el pastor está en buena mesa, tiene mejor carro y es el único que engorda, entonces le están robando. El pastor está para ser sacerdote, para dar un servicio”, continuó Toby Jr. “Como Iglesia, entendemos que la idea central es buscar incidir en la sociedad, realizar acciones de ayuda social, no simplemente acumular riquezas”, señaló.

Sobre el rumor de sus implicaciones políticas como candidato a algún cargo público, Toby Jr. señaló que “nunca hubo intenciones de mi parte”. “Yo me preguntó: ¿Qué puedo aportar? Nunca hubo acercamientos a la política y no tengo intensiones de involucrarme en cargos públicos”, dijo el líder religioso.

“Mi padre siempre me dijo: ‘No te metas en la política. No lo hagas’”, comentó el pastor evangélico, enfatizando que “en sus últimos días de vida, mi padre siempre me dijo que me viera en su espejo, que estaba así por los errores que cometió y siempre intentaré honrar su memoria y cuidar su legado”.

Toby Jr. fue nombrado hace algunas semanas como pastor general del TBB, luego que Edgard López Bertrand, conocido como “Hermano Toby”, falleciera tras una falla renal que agravó su salud. El TBB es una de las iglesias evangélicas más influyentes en El Salvador y una de las más numerosas en sus 40 años de existencia.

