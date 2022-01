"Si están a favor de la justicia, deben abrir los archivos militares"

Para David Morales, exprocurador para la defensa de los Derechos Humanos (2013-2016) y con 30 años de experiencia en el tema, el oficialismo no tiene credibilidad como para pretender investigar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, debido a los bloqueos que desde el mismo gobierno se han impuesto para el avance de casos, con el de El Mozote como el más claro.

Ante ello, y las primeras voces de legisladores de Nuevas Ideas con la intención de crear dicha comisión especial, Morales es contundente en mencionar que el mejor aporte que pueden hacer es interpelar al ministro de Defensa, René Merino Monroy, por los bloqueos; y crear una legislación para que se abran los archivos de la Fuerza Armada.

¿Qué opinión tiene de la intención de Nuevas Ideas de crear una comisión especial que investigue crímenes de lesa humanidad durante la guerra?

Me parece que, en principio, carece de credibilidad la propuesta. No hay una voluntad seria de investigación de crímenes de lesa humanidad por quienes ahora dirigen las instituciones del Estado encargadas. La bancada de Nuevas Ideas está totalmente sometida al poder político del presidente Bukele. Él personalmente intervino para bloquear inspecciones de archivos en el caso de El Mozote. El fiscal general también está sometido al poder político de la presidencia y tampoco han demostrado voluntad de investigar los crímenes del conflicto armado.

¿Qué opina de cómo han tratado los temas relacionados al conflicto armado?

Han abierto cerca de 200 expedientes sobre el conflicto armado, públicamente yo conozco solo la judicialización de dos casos. En ambos han buscado responsabilidades de autores materiales, no investigan la cadena de mando ni los autores intelectuales de los crímenes, ni buscan acceder a prueba fundamental como los archivos militares. Entonces, creo que hay muy poca credibilidad. No han sido capaces de avanzar en el cumplimiento de la sentencia de la ley de la amnistía en la comisión de justicia y Derechos Humanos, y por el contrario se niegan a escuchar a las víctimas y a organizaciones de DDHH.

¿Qué más podría hacer y no hace la Asamblea, además de la creación de la Ley de Justicia Transicional?

Una de las obligaciones principales que tiene la Asamblea es de dictar legislación en orden a que se garantice el acceso a archivos militares. Tienen potestades para interpelar al ministro de defensa, sobre su falta de colaboración, y también pueden interpelar al fiscal general para que explique la ausencia de resultados. Esas podrían ser acciones que darían mayor credibilidad. Y creo que el Caso Jesuitas nos está evidenciando que hay un propósito del régimen de Bukele y de los funcionarios de instrumentalizar el tema de la justicia transicional, manipular el dolor y el sufrimiento de las víctimas y sus anhelos de justicia con fines de propaganda.

¿Podría hablarse de desnaturalización del proceso de justicia?

Hay que aclarar que hablamos de justicia transicional, que es un concepto de Naciones Unidas, y que supone, por supuesto, justicia penal. El sistema penal debe funcionar al menos en casos ilustrativos, ejemplarizantes, pero no solo es la aplicación de la justicia penal sino programas, reparaciones, resarcimientos; procesos en los que para la reconciliación deben de participar todos los órganos del Estado y la sociedad civil. La justicia restaurativa es una modalidad en la cual no se aplica una pena, o (se aplica) una pena menor y se busca una conciliación.

¿Cómo ve el uso del Caso Jesuitas?

Hay una manipulación del oficialismo, hablando de justicia mientras voceros de Nuevas Ideas, funcionarios públicos, lanzan una campaña de desprestigio y ataque contra las autoridades de la UCA —que son víctimas en este caso. Eso demuestra que sí son capaces de utilizar, de manipular, los discursos a favor de la justicia para atacar opositores o adversarios políticos. Esto es un manejo perverso de un discurso falso de justicia con fines políticos.

¿Cómo deberían ser estos procesos?

Realmente lo que buscan las víctimas son juicios justos, juicios donde los imputados enfrenten todas las garantías de defensa, audiencia y debido proceso. Es una actitud muy distinta. La justicia no es venganza. La justicia debe tratar al criminal de guerra, de lesa humanidad de la forma como ellos no trataron a sus víctimas. Ellos asesinaron, desaparecieron sin juicio y sin defensa. En cambio lo que se pide es que ellos tengan un juicio justo, con todo el debido proceso.

¿Quién es?

David Morales Defensor de DDHH

Trayectoria: Abogado. Fungió como procurador de Derechos Humanos (2013 - 2016) y trabaja junto a Cristosal en el tema.

¿Percibe algún interés de intentar desvincular a la FAES de los crímenes de lesa humanidad cometidos?

En los crímenes de lesa humanidad que involucran al Estado, como en el caso Jesuitas, los máximos responsables en ese caso eran los más poderosos militares de aquella época, los que estaban en la cima de la cadena de mando. Si ellos están a favor de la justicia del caso jesuitas, lo primero que deben hacer es abrir los archivos militares, y pueden constituir prueba para los que quedan vivos de ese alto mando. Hoy —lunes— murió Elena Fuentes en la impunidad. Por ejemplo, Orlando Zepeda, esos son los máximos responsables. Implica una colaboración de la FAES. Habla el presidente Bukele de juzgar a los máximos responsables cuando él mismo mantiene bloqueados los archivos militares, es una contradicción. Habla el fiscal general de castigar cuando él no persigue a los máximos responsables en las cadenas de mando en las decenas de casos que lleva.

Al final, parece que ya tienen claro tras quien quieren ir...

Me parece que sí hay un riesgo de que se esté manipulando y que puedan utilizar la justicia de manera sesgada y que puedan usar para perseguir opositores, los cuales, obviamente, si tienen responsabilidad deben ser juzgados también; sean del FMLN o de la exfuerza armada, o sean políticos de ARENA que tuvieron orígenes en escuadrones de la muerte. Ahí no hay duda que deben ser juzgados, pero por un tribunal independiente, en el marco de todas las garantías y sin que estén protegiendo a otros, que tienen mayores responsabilidades. Me parece que sí se debería procesar o intentar procesar al expresidente Cristiani, al menos establecer el rol de presunto encubrimiento en el caso jesuitas, pero sería una contradicción total hacer eso mientras se omite investigar al alto mando de la época, a los miembros de la Tandona.

¿Qué reacción podría provocar a nivel internacional el comportamiento que está teniendo el oficialismo en este tema, por la posibilidad de aprobar una ley que tampoco cumpla con estándares de derecho internacional?

Ya están dando señales de incumplimiento a sus obligaciones los diputados de la comisión de justicia y DDHH, porque se han negado a recibir a delegaciones de víctimas y de derechos humanos, y su participación en todo el proceso es una obligación. No solo por estándares de tratados de DDHH, sino que expresamente la ha ordenado la jurisprudencia, la Sala de lo Constitucional legítima que dictó la sentencia y dio seguimiento. Estarían incumpliendo la sentencia. Si además de ese vicio de incumplimiento emiten una ley, entre comillas, de justicia transicional que no cumpla los estándares y es una ley de impunidad o es una ley que nada más representa una farsa, entonces se trataría de una manipulación más que debemos tener por incumplida la sentencia y debería ser sometido a un examen de constitucionalidad. Lamentablemente no tenemos Sala constitucional, porque hay una sala producto de un golpe de estado que está sometida al poder político.

¿Qué vacíos, además del tema de la impunidad, podría tener una ley así?

Que se declaren muchos derechos pero no se garantiza ni hay forma de hacerlos efectivos, como sería aprobar reparaciones sin que las fuentes de financiamiento están claras, por ejemplo, o regular que hay obligación de justicia o que hay imprescriptibilidad pero no regulan el acceso a archivos militares; o como intentó la Asamblea anterior: neutralizar el cumplimiento de penas .

¿Qué puede provocar a nivel internacional volver a tener una ley que no cumpla con estándares?

Internacionalmente creo que tampoco tendría mayor reconocimiento por los organismos de DDHH. Al menos, el sistema interamericano es muy contundente, da seguimiento a obligar a derechos concretos que fueron violentados, da el seguimiento a sus sentencias, y sobre el tema de la ley de justicia transicional se ha pronunciado también ya la corte interamericana en el caso de El Mozote, creo que también será así con los organismos de DDHH de Naciones Unidas.

Por la forma en que se comporta Nuevas Ideas, ¿valora que podamos pasar del extremo de una ley de impunidad a una ley de venganza?

Al menos, por el momento están usándola, instrumentanlizándola. Ya vimos que sus discursos hablan de justicia y atacan a las víctimas, o les impiden su participación, y en campañas contra las organizaciones de DDHH. Creo que dado el golpe de estado que promovió el régimen de Bukele y el control que tienen del poder judicial, podrían ser capaces de tratar de impulsar juicios al margen del debido proceso, con finalidad política. Esto haría mucho daño porque viciaría un verdadero proceso de justicia transicional.