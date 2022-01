La existencia de Nuevas Ideas como partido político en El Salvador es posible gracias a que los Acuerdos Paz, firmados el 16 de enero de 1992, establecieron las bases de un sistema democrático libre. Esta es la tesis que plantea el firmante de la paz Óscar Santamaría.

“Si esto (los Acuerdos de Paz) no hubiera ocurrido, Nuevas Ideas no estuviera donde está, ni tan siquiera existiera, porque todo lo que significaba libertades ciudadanas en materia de poder, integrar esfuerzos de lo que significa la agenda de un país, en la vía de poder conquistar el poder político, no se hubiera podido dar”, sostiene Santamaría.

En la sesión plenaria del martes pasado, las fracciones oficialistas aprobaron la derogatoria de los decretos legislativos que permitía la conmemoración de los Acuerdos de Paz, esto es sumado a recurrentes ataques generados desde el Gobierno hacia el proceso que culminó con la firma.

Bajo la justificación de que van a conmemorar a las víctimas, el oficialismo resta importancia a los Acuerdos. De acuerdo con Santamaría, esto puede ocurrir por diversos motivos, entre los que está que los políticos actuales no están informados sobre lo ocurrido en el conflicto armado y sus consecuencias.

“Hay que tratar de informarse y leer lo que puede significar la paz en El Salvador y darse cuenta en si lo que significa esto; y otra: pues que, sí, yo creo que obedecen a un mandato o una agenda de tipo partidista de poder hacer una valoración que no corresponde a un proceso en el que estamos involucrados los 7 millones que estamos aquí más los 3 millones que se fueron”, asegura el firmante, quien participó en la entrevista matutina de televisión Frente a Frente.

Santamaría resaltó que "terminar la guerra y conquistar la paz no es algo que estaba a la vuelta de la esquina y fue todo un proceso" en el que destacó el "gran aporte de la comunidad internacional" incluyendo las declaraciones de la propia Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.

"Los Acuerdos de Paz se discuten, se dialogan, en medio de la guerra; no hubo cese al fuego", recuerda.

En su participación de hoy, Santamaría instó a los salvadoreños a que conmemoren la fecha pese a que no exista una "celebración oficial" tras la derogatoria impulsada por el oficialismo. "Tenemos ese derecho", dijo.

"Cambiamos de un escenario de conflicto, de muerte, de sangre, a un escenario de esperanza, fe y vida. Nos hemos ganado esa conquista, eso es lo grande del caso salvadoreño", manifestó.

Para Santamaría, "no va a ser posible" eliminar esa parte histórica aún si "esa fuera la intención" y alertó que "se está yendo de manera equivocada" al manipularse el poder obtenido en las urnas para convertirlo en algo diferente.

"Lo estamos viendo en el caso de Nicaragua, que ahora es más evidente que hay un rechazo de la ciudadanía de cómo se realizaron las elecciones", ejemplificó, respecto al quinto período presidencial de Daniel Ortega.

"No se puede ir en contra de la voluntad del pueblo, y pasar encima de las normas establecidas... por eso creo que si alguien tiene esa intención, se está yendo por la ruta equivocada y sí va a haber reacciones que impidan que eso se pueda dar de nuevo, volver a prácticas como ocurrió en El Salvador en décadas pasadas antes de la guerra... eso fue lo que nos llevó al conflicto", dijo.

En ese sentido, Santamaría dijo que "la causa que se considera la principal" del conflicto armado en El Salvador fue la "exclusión política" así como los reclamos ciudadanos y protestas que no fueron escuchadas en el período en que pudo evitarse la guerra.

"Atentar contra los ciudadanos en aras de conservar el poder, esa es la ruta que El Salvador dejó de lado y no creo que vuelva a ocurrir. Hay conciencia en los salvadoreños que los derechos obtenidos a través de la democracia no se pueden tirar al cesto, o pasar desapercibidos. Habrá que defenderlos, si alguien intenta eso, habrá que defender esta democracia que significa tanto... más de cien mil vidas costó la guerra civil", señaló.

Advirtió que "el hecho de que se haya atacado la celebración del 16 de enero invita a una reflexión profunda de hacia dónde queremos que nuestra sociedad se sitúe, si respetuosa a los derechos civiles, políticos y por supuesto derechos humanos, a superar las diferencias sobre la base del consenso y la concertación".

"Están desubicados. Deberían hacer el esfuerzo de poderse educar. Yo recomendaría que lean libros de historia, del Ministerio de Educación, donde se hace referencia a los pasos dados después de los Acuerdos de Paz... es la mejor forma de ilustrar a las personas que hacen sus razonamientos estrechos, diminutos", consideró.

Agregó que los Acuerdos de Paz de El Salvador fueron un ejemplo para la negociación de la paz en Colombia.

Mediante redes sociales, la ciudadanía y organizaciones civiles han convocado a una marcha para conmemorar los Acuerdos de Paz el domingo 16 en una actividad que también buscan demostrar el rechazo al retroceso democrático en el Gobierno de Nayib Bukele.