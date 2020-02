"Si fuera un dictador habría tomado el control de todo", así ha respondido el presidente Bukele

Después de su presencia, en una militarizada Asamblea Legislativa, el pasado domingo, el presidente de la república Nayib Bukele aseguró que "lo de los militares solo fue un acto de presencia", al tiempo que señaló en el evento, que incluyó una concentración de sus seguidores en los alrededores del Palacio Legislativo no hubo "ni siquiera un golpeado, mucho menos un disparo o un mueble roto" y que "la libertad también se ejerce en la calle".

"Alguien que no conoce El Salvador ve la foto de los militares en el Congreso y dice: "¡Qué barbaridad!" Pero, qué es más grave, una foto de unos militares donde no se agredió a nadie, no hubo heridos, ni disparos… o saber que hubo diputados (de Gobiernos anteriores) que negociaron con pandilleros. Lo de los militares solo fue un acto de presencia", dijo el mandatario en una entrevista vía telefónica concedida al periódico español El País.



También expresó que tenía la oportunidad de tomar el control de la Asamblea, pero que antes prefirió que el país esté en calma.

"Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora (el domingo) hubiera tomado el control de todo. También lo hacen las Fuerzas Armadas y la policía. El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el Gobierno esta noche", agregó.

Sobre un posible llamado de la Organización de los Estados Americanos para explicar los hechos acontecidos el pasado domingo, manifestó que " envío a mi canciller y que les explique".

Bukele realizó comentarios, además, en la red social Twitter en la que dijo que "en el evento de ayer no hubo ni siquiera un golpeado, mucho menos un disparo o un mueble roto. Pero en otros lugares, 4 salvadoreños murieron a manos de los criminales que ellos protegen".

También manifestó que la libertad puede ser expresada en las calles por los ciudadanos en concentraciones pacíficas como la del domingo, al mismo tiempo que señaló que los diputados castigarán al pueblo al no aprobar el préstamo solicitado.

"Los diputados están ofendidos. Así que castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy (ayer). De nuevo mintieron. No es de extrañarse, lo hacen siempre. Lo que no entiendo, es como hay gente que los defiende. Aunque sean una minoría", escribió.