Sí habrá acto protocolar, no público, el 1.º de mayo

Nuevas Ideas avanza con los preparativos para el inicio de la legislatura 2021-2024, en la cual serán la bancada mayoritaria de la Asamblea Legislativa. Si bien aún no hay una comunicación oficial sobre cómo funcionará el órgano bajo su mandato, ayer la diputada Suecy Callejas brindó detalles en la entrevista Frente a Frente sobre lo que el partido tiene pensado hasta el momento.

Primero, la legisladora electa aseguró que no habrá un acto público para asumir sus funciones. "Sí, vamos ha realizar el acto protocolar de la Asamblea Legislativa tal como lo manda la Constitución, lo que no habrá es un acto público con invitados que no sean parte de la Asamblea. El 1.º de mayo es nuestro primer día de trabajo", apuntó la legisladora.

A la fecha, Nuevas Ideas ha confirmado que no habrá comisión preparatoria para ordenar el tema de la conformación de la junta directiva y de las comisiones de la Asamblea. La semana pasada, el aún presidente del órgano, Mario Ponce, explicó que debido a que NI cuenta con mayoría para tomar decisiones, esto no debería representar ningún problema.

“La junta Directiva (de Asamblea Legislativa) se va a reducir, serán mucho menos de lo que actualmente tiene”.



Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

En todo caso, el acto protocolar mencionado por Callejas debería ser la sesión de instalación, en la que los 84 nuevos diputados conforman una comisión de instalación. Esta revisa las credenciales que el TSE otorgó a los legisladores, para luego proceder con la sesión.

En esta, los legisladores electos eligen a su junta directiva en votación nominal y pública. Luego, el primer vicepresidente juramenta al presidente del órgano, y este luego hace lo mismo con el resto de diputados. Luego de eso, se envían los decretos al Diario Oficial para su publicación.

De acuerdo a Callejas, los diputados de Nuevas Ideas tiene pensado llegar ese día a las 6:00 a. m. al órgano legislativo. "Hay muchas irregularidades que tenemos que ver y tenemos que verlas ese mismo día. La Asamblea es un ente colegiado que tiene que tomar las decisiones en su seno, por tanto, no podemos irnos a la casa después de la transición", apuntó.

Luego, en cuanto al tema de las comisiones de trabajo, Callejas introdujo un cambio en la narrativa que el partido había mantenido en las últimas semanas.

Ernesto Castro (NI) había señalado que realizarían una reingeniería y que varias comisiones desaparecerían. Empero, ayer Callejas apuntó que comenzarán a trabajar con las ya existentes.

“Todo el procedimiento está en el RIAL. ¿Cómo será la aplicación? Si el partido mayoritario actuará de otra forma, es difícil”.



Nidia Díaz, jefa de fracción FMLN.

"Por el momento se van a retomar las mismas comisiones, en el camino se van a evaluar", comentó.

Sobre lo avisado y dicho por NI, otros partidos quedaron a la espera de algún aviso oficial para poder integrarse a la dinámica de trabajo.

"Ellos van a hacer su propia sesión y se van a instalar. Es una situación bastante disruptiva, diría yo, porque rompe no solo el aspecto legal sino la tradición de respetar el RIAL para la instalación", aseguró Norman Quijano. "Habrá que esperar la forma cómo lo van a hacer", recalcó.

Luego, en el FMLN, Yanci Urbina indicó: "hay una ley que regula el procedimiento y es lo que tendrá vigencia". "Si hay otras determinaciones, es un asunto que ellos tendrán que explicar", agregó la legisladora efemelenista.