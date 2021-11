"Si la iglesia calla, no tiene sentido orar solo por orar": Pastor Mario Vega, quien no asistió a la Asamblea por Día de la Oración

El pastor evangélico de la iglesia Elim, Mario Vega, cuestionó este sábado en una entrevista radiofónica el uso de la religión para fines electorales y políticos por parte del oficialismo, luego de ser invitado a la Asamblea Legislativa a orar con motivos del Día Nacional de la Oración.

Aseguró que el país tiene actualmente al presidente más religioso de los últimos 40 años pero con palabras "huecas". "No hay sinceridad porque cuando de verdad hay un temor de Dios, hay cosas mínimas que no se hacen, por ejemplo el tema de mentir, la falta de transparencia, sembrar el odio, instrumentalizar el tema religioso es algo contra ética ;y si uno tiene una posición de respeto hacia Dios no debería prestarse a ese tipo de manipulaciones", mencionó Vega.

#EnDesarrollo | Los pastores evangélicos Luis Ángel Díaz, Edgar López Beltrán, Fredy Mezquita, Juan Carlos Hasbún, Jeremías Bolaños, René y Ennio Mejía participaron al inicio de la sesión plenaria número 29, como parte del Día Nacional de la Oración. Foto: Asamblea Legislativa. pic.twitter.com/NkDF2ZLsCH — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) November 17, 2021

Además, dijo que siempre ha cuestionado el decreto legislativo aprobado en 2016, que declaró el 23 de noviembre como día nacional de la oración. Según Vega, los propósitos de la creación de ese decreto fueron desde un inicio "políticos y electorales".

Explicó también los motivos por los cuales no asistió a la Asamblea Legislativa, a pesar de haber recibido invitación para llegar a orar al recinto legislativo. "Cuando las cosas se hacen públicamente, delante de un poder del Estado, en esta ocasión desacreditado lleno de muchos valores antidemocráticos, entonces es el lugar menos indicado para hacerlo. Diría que sería valedero una oración que señale los pecados que se están cometiendo en la Asamblea", aseguró.

El líder religioso se refirió también al tema de las desapariciones en el país y dijo que estas están aumentando porque es la manera en la que los grupos de pandillas todavía pueden controlar los territorios y afirmó que actualmente la cantidad de desaparecidos es superior a la de homicidios.