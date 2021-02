Jesús Alberto Segovia Tejada, de 29 años, empresario de hostelería y turismo de la zona de San Luis Talpa, es la única opción en candidaturas independientes en el departamento de La Paz. Además es la participación política más joven en la zona y según él no tiene pasado político que lo atormente, pues de llegar a ser electo tiene varias propuestas en beneficio de los jóvenes.

¿Cuáles son su propuestas de trabajo, si llega a la Asamblea Legislativa?

Una de mis propuestas es traer una sede de la Universidad Nacional a La Paz. Como departamento lo merecemos, no es posible que nos den un penal de máxima seguridad y no nos den una universidad, nuestros jóvenes y todos las personas que se quieran capacitar y que puedan sacar un grado académico, lo puedan hacer y que sea el Estado garante de eso. La otra es, para terminar con la corrupción, propongo la eliminación de la deuda política, para ya no estar financiando partidos políticos, que a la vista de muchos, solo han llegado a lucrarse del pueblo y del dinero del pueblo. Ya no necesitamos estar financiando campañas de corruptos. Otra es, reformar la Ley del FODES, para ello propongo que se cree un ente contralor que no sea la Corte de Cuentas, propondré una auditoría externa. Si sobra dinero de obras que sea reembolsable, para esto propondremos que el FODES sea explícitamente para obras. También apoyaremos la iniciativa de la ley de aguas le vamos a dar seguimiento, entre otras propuestas.

¿Qué lo motivo a entrar en la política?

Parte de mi motivación es cambiar el entorno en el que se ha vivido en los últimos años, porque sí los buenos no hacemos algo, los malos se apoderan de la Asamblea y eso no puede seguir pasando. Hay que darle un cambio a la Asamblea, yo nunca he estado en la política y se que lo haré bien, porque no lo hago por dinero.

¿Cómo ha sido su ingreso a la política como candidato no partidario?

Me decidí a participar por la necesidad del pueblo salvadoreño de tener una representación legítima en la Asamblea Legislativa. A través de una figura que es impuesta por el pueblo para el pueblo, pues somos la representación del pueblo. Porque recogemos firmas para poderse inscribir, cosa que los partidos políticos no hacen, se imponen de forma abusiva y estamos viviendo en una era de una dictadura política que la hemos tenido treinta años, la misma dictadura. Tenemos el caso de una candidatura partidista que ya tienen más de 25 años y nadie los saca, y porque no lo hacen porque el mismo partido se lo impone a la sociedad. Yo viendo una plenaria en tiempo de pandemia decidí hacerme no partidario, para que la gente tenga representación del pueblo, nos debemos al pueblo no a una cúpula.

¿Qué estrategias pretende utilizar para llegar a la gente?

Nosotros andamos en la zona, conocemos la zona y andaremos casa por casa pidiendo el voto a cada una de las familias y le apostaremos a las redes sociales para darnos a conocer.

¿Cómo ha visto la aceptación de la gente hacia su candidatura?

Hemos tenido buena recepción de la gente en los lugares a donde hemos ido, nos han tratado muy bien y nos han mostrado su apoyo, la gente está decidida a cambiar de diputados, la gente necesita ciudadanos comprometidos con la gente, y esperamos que en las próxima legislatura surjan más candidaturas no partidarias.

¿Algunas personas hablan bien del primer diputado independiente y otras no, cuál es su opinión?

Ese es un buen punto. Es lo bueno de no ser partidario y ese candidato no es una bandera, no es un instituto político, si hacen algo malo no vamos a manchar a otros ni a una bandera, en el caso de los partidos políticos, ellos cometen un error y todos sus candidatos ya están manchados con ese error, en cambio el no partidario es diferente, somos diferentes, las firmas que avalan a un independiente, por el ejemplo el actual electo, no me sirven a mi como respaldo, pues nosotros tenemos que buscar el visto bueno de la ciudadanía según la circunscripción departamental a la que queremos postularnos, esa es una de las diferencias. Si la gente siente que el diputado actual no los representa fácil lo quitan, porque en estas candidaturas nosotros como pueblo decidimos quien nos representa y quien no.

¿Cómo califica el trabajo legislativo de los diputados actuales del departamento de La Paz?

Aquí si nos vamos a la extrema, aquí no han hecho nada. Yo ando escuchando a la gente y ellos ven que no han hecho nada, ya es tiempo de que cambiemos eso, tenemos la playa, tenemos el aeropuerto, tenemos muchas cosas que se pueden explotar, debemos aprovechar todo eso y yo le apostaré al turismo, estoy capacitado en eso y le daremos un giro diferente al departamento.

¿Cuáles son las limitaciones que ha tenido en este proceso?

Hay muchas, comenzando porque acá un partidario invierte su propio dinero, pero eso es lo bueno, porque ahí se ve que nosotros queremos trabajar por la gente, y quizás ese es un obstáculo para que no hayan más candidaturas no partidarias.

Usted ha dicho que de ser electo donaría parte de su salario ¿Mantendrá su promesa?

Lo dije desde el inicio, que yo voy a donar parte de mi salario para esos proyectos que quiero traer, para donar becas a los jóvenes que quieran estudiar patrocinar proyectos de emprendedurismo y lo voy a hacer de mi salario porque creo que si vamos a ser electos, que sea en beneficio de la población.

¿Qué porcentaje va a donar?

Donaría el 50% de mi salario, para becas, proyectos de emprendedurismo, yo creo que necesitamos capacitar a los jóvenes.