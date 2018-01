"Si me lo encuentro en la calle, no sé quién es": alcaldesa Navas sobre el candidato del FMLN/CD

"Yo no lo conozco, no sé si vive en Antiguo Cuscatlán, nunca ha llegado a la Alcaldía. Le digo, si me lo encuentro en la calle no sé quién es", dijo la alcaldesa de dicho municipio, Milagro Navas, esta mañana durante una entrevista en Radio Sonora, sobre el candidato del FMLN/CD, Luis Rodríguez.

La regidora se refirió así al candidato opositor, en respuesta a las críticas y a los comentarios que este ha hecho sobre el tamaño de la oficina y el baño de Navas en el Palacio Municipal.

"Luis Rodríguez nunca ha entrado a la Alcaldía y yo no lo he recibido. Él anda diciendo que mi baño de la Alcaldía es enorme y que tengo un gran armario y que tengo guardados ahí mis vestidos", dijo Navas.

En la entrevista, la jefa edilicia señaló que estos ataques son en respuesta al trabajo que ha desarrollado durante 10 períodos al frente de la comuna y recalcó que la Corte de Cuentas nunca le ha puesto un reporte por malversación de fondos. Al mismo tiempo calificó de “pajaritos preñados” los proyectos que ha propuesto Rodríguez de ganar en las próximas elecciones.

"Hay candidatos que vienen a prometer cosas que no pueden cumplir y quieren quitar el trabajo que hemos realizado, prometiendo pajaritos preñados", puntualizó Navas.

La campaña oficial para alcaldes inicia el próximo 3 de febrero; sin embargo, los candidatos pueden dar entrevistas y hacer comentarios, siempre y cuando no llamen al voto. Los alcaldes tienen asimismo un período para inaugurar obras que concluye 30 días antes de las elecciones, las cuales se celebrarán el 4 de marzo próximo.