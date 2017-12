Si no aprueban presupuesto no podrían dar escalafón

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, advirtió que si en la Asamblea Legislativa no se aprueba el Presupuesto General de la Nación para 2018 antes que finalice el año, los trabajadores de salud no recibirían el escalafón del mes de enero, ya que se tendría que trabajar con el presupuesto aprobado de 2017.

“Y es que si no se aprueba este año, los trabajadores del Ministerio de Salud no van a poder recibir el escalafón del mes de enero. Por favor, que aprueben ese presupuesto este año, para que nuestro Ministerio de Salud no tenga problema en dar el escalafón en el mes de enero”, dijo ayer la ministra.

No contar con el presupuesto aprobado, afectaría los tiempos de ejecución de los proyectos de inversión que tienen programados para el próximos año. “Se retrasa todo, se retrasa compra de medicamentos; aunque entra en función el presupuesto de este año, pero de todas maneras si necesitamos aumentar los fondos para medicamentos no podemos”, sostuvo Menjívar.

Por otro lado, en el caso de las contrataciones de médicos residentes para los hospitales dijo que llegaron a un acuerdo en una mesa con las universidades, estudiantes y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). “El primero de enero las 115 plazas de residente van a comenzar”, informó.