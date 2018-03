Si no cachan ni pichan, que dejen batear: PCN a ARENA sobre medidas extraordinarias

Lee también

El debate de si aprueban o no una prórroga de las medidas extraordinarias llegó esta mañana hasta la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña. Ahí, diputados de la comisión de seguridad dieron su postura sobre esta iniciativa.Para el diputado Mauricio Vargas, del partido ARENA, uno de los principales problemas es el uso que se hace de los fondos destinados para las medidas y cómo se quiere seguir con ellas a base de préstamos.En ese sentido, el diputado del FMLN, Misael Mejía; le dijo que se debían quitar "la cancioncita electoral". Mejía defendió que hay resultados considerables en la disminución de la violencia.Por su parte, el diputado presidente de la comisión de seguridad, Antonio Almendáriz, dijo que están esperando a ARENA para incorporar sus propuestas antes de aprobar las medidas. Sin embargo, el pecenista le dijo a los tricolor que "si no cachan ni pichan, que dejen batear".La comisión se reunirá esta mañana donde retomarán tema de las medidas extraordinarias. GOES ha pedido se prorrogarlas un año. Las vigentes finalizan el 31 de marzo.