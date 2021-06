"Si no tenés el teléfono de Shutting, te morís"

El último video que el profesor Alexander Barrera Shutting grabó en el pabellón asignado al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) en el Hospital Nacional Rosales data de la semana pasada. La grabación, que dura casi 5 minutos, muestra las precarias condiciones en la que varios docentes, incluido él, permanecen ingresados en el referido nosocomio: piso lleno de moho, plaga de zancudos, sillones rotos, atriles oxidados para colgar el suero, mesas de noche casi desechas también por la oxidación, un solo inodoro para ocho pacientes y con una fuga que provoca pestilencia, por describir lo menos.

‘Shutting’, como es conocido el gremio de la docencia, ha grabado decenas de videos, en un intento por ejercer presión sobre las autoridades: protestas en el parqueo de las oficinas centrales de Bienestar Magisterial, protestas afuera del Ministerio de Educación (MINED), entrega de cartas demandando la correcta aplicación de la ley, denunciando las calamidades en cuanto al servicio médico que reciben los docentes.

Su lucha, que suma ya más de dos años, inició cuando en 2019 le diagnosticaron un cáncer gástrico, que terminó en una gastrectomía total (extirpación del estómago). "Desde esa fecha, vengo peleando no solo contra la muerte, sino contra el sistema necrótico instaurado por el ISBM y el MINED. Una lucha que registro en Facebook (Shutting Alecs), un perfil que recoge toda mi lucha cuasi sindical, y digo cuasi porque no pertenezco a ningún sindicato ni a ninguna gremial", anotó.

Bienestar Magisterial funciona como un seguro médico privado, pero ofrece un servicio de tan pésima calidad que parece público, da a entender Shutting.

A los profesores les descuentan el 10.5% de su salario mensual para poder ser atendidos en el ISBM, cuyo presupuesto ascendió hasta $67.9 millones el año pasado, incluyendo en esa cifra un excendente de $9.6 millones que no fueron ejecutados en 2019, según el documento que contiene el presupuesto actualizado con todas sus modificaciones hasta diciembre 2020, colgado en el portal de Transparencia institucional.

"Es una millonada. Y, valor agregado, tienen la desfachatez de tener una política de ‘No hay monto’. Son cínicos. Es indignante", criticó el profesor.

" La política de ‘No hay monto’ funciona en este sentido: si un docente decide irse directo a pedir atención al sector privado, le dicen No hay monto. Eso quiere decir que ya se acabó la cuota por la que el ISBM ha pagado y que lo que le toca a ese docente es irse a un hospital público, como el Rosales, de mala muerte", agregó.

En otras palabras, el ISBM paga a farmacias privadas y a hospitales privados por una cantidad determinada Cuando se agota esa cantidad, al siguiente docente que quiere comprar una medicina o que se quiere ingresar en un hospital privado se le dice: ‘No hay monto’. "Y usted sabe que una cama del Hospital Zacamil o del Rosales vale $140 y lo mismito le paga el ISBM al Hospital de Diagnóstico y usted sabe la diferencia abismal: la pantalla plasma, el aire acondicionado, una enfermera para cinco pacientes, comida de lujo", detalló.

Solo el año pasado, el ISBM compró medicamentos, pagó servicios de hospitalización y pagó consultas a médicos especialistas por un monto que asciende a $34.2 millones, un 24% menos de los $45.1 millones que desembolsó el año 2019, según los datos que obtuvo LA PRENSA GRÁFICA a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

En detalle, entre 2019 y 2020, el ISBM pagó por servicios de hospitalización un total de $21.5 millones para atender a 77,586 de sus pacientes, en 24 hospitales públicos, mientras que gastó $22.3 millones en servicios hospitalarios para 7,378 de sus pacientes, en 7 hospitales privados, en el mismo período.

En otras palabras, el 91% de los pacientes del ISBM que requirieron hospitalización en esos dos años fueron atendidos en los hospitales públicos.

Shutting recuerda el calvario que tuvo que pasar para conseguir atención de primera calidad. Tuvo los primeros síntomas en noviembre de 2019: falta de apetito, principalmente, pérdida de peso. Para diciembre fue a pasar consulta: $50 le cobró un especialista. A mediados de enero le realizaron la primera endoscopía: "Tiene un tumor cancerígeno. Le vamos a tener que quitar el estómago. Hay una probabilidad del 90% de que pueda morir. Así me dio la noticia el cirujano: de golpe, sin protocolo psicológico ni nada", recordó.

En febrero ya estaba perdiendo 3 libras de peso por semana. Sin embargo, la biopsia que le hicieron tras la endoscopía dio negativa al cáncer. Le hicieron otra y volvió a salir negativa. Pero él se estaba muriendo.

"Me fui a meter con uno de los mejores gastroenterólogos, privado. No lo paga el ISBM, pero sí el Hospital de Diagnóstico y como el ISBM le paga al Diagnóstico a $18 la consulta con un especialista, pues, así es el trato que recibe el docente: el especialista deja de último a los docentes,a los que no son sus clientes propios que le vana dejar los $50. Pero no todos son así. El mío a la primera me dijo: ‘Hágase una endoscopía privada. Porque en este sistema (el del ISBM) lo van a matar’", afirmó Shutting que le dijo el especialista.

En efecto, la biopsia dio positiva. "¿Pero por qué daba negativa en el hospital público? Porque la hacen con máquinas obsoletas y sin anestecia, por lo que solo toman dos o tres muestras; con anestesia, en un privado, toman hasta 15 muestras. Para decirle, la respuesta de un examen me la dieron en el Zacamil tres días después que ya me habían operado en el de Diagnóstico", agregó.

A lo anterior hay que sumarle las veces que le tuvo que meter cientos de dólares a su tarjeta de crédito para comprar los fármacos para las quimioterapias. Dinero que a punta d eprotesta le reintegró el ISBM de forma tardía.

La misma lucha que llevó a cabo por conseguir que el ISBM le pagara atención médica en el sector privado tuvo que llevar a cabo después para no ser objeto de ningún descuento salarial, amparándose en el decreto 247, que prohíbe despidos y descuentos salariales a docenets con enfermedades crónicas. Sin embargo, considera que le siguen violentando sus derechos como docente: no le asignan carga académica.

A Shutting, contó, le consiguieron medicamento especial, valorado en más de $54,000; un catéter de lujo, valorado en $5,000; colágeno, frasquitos valorados en $500 cada uno. Y hasta le han asignado un staff de especialistas, para que pueda ayudar a sus colegas.

"A mí en el ISBM me han dado indulgencias. Y con eso me quieren callar la boca, pero a mí no me van a callar. Porque aquí, o tenés el teléfono de un sindicalistas o tenés el Shutting o te morís. ¡Y esto no debería ser así! ¡Por Dios! Solo ver a cómo pagan el ISBM los servicios médicos: a $18 un especialistas, a $14 una biopsia, que mi médico cobra a $82, allí se resume la calidad del servicio que da el ISBM", criticó el docente.

El ISBM reintegró más de $340,000 a docentes, por servicios médicos u hospitalarios y medicamentos entre 2018 y 2020.