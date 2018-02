Si pierde, Rivera no será parte de concejo de S. S.

No es una situación laboral la que quiere resolver Jackeline Rivera, candidata del FMLN a la Alcaldía de San Salvador, con sus intenciones de competir por la comuna, sino que la mueven las ganas de servir.

Así lo sostuvo la candidata en la entrevista “Frente a frente” donde se le consultó sobre si es parte de la planilla B que inscribió el partido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La mencionada planilla es de donde salen los integrantes del concejo que tendrá un partido si este pierde las elecciones, esto por la naturaleza plural de esos organismos.

“Se lo digo honestamente a mis conciudadanos, no ando buscando trabajo, quiero ser alcaldesa, tan es así que no me inscribí para ser regidora porque no ando buscando trabajo, quiero contribuir a modernizar y poner más lindo San Salvador si usted (votante) me da la oportunidad”, declaró la candidata en la entrevista.

Rivera afirmó que desde que aceptó la candidatura a la silla edilicia tomó un acuerdo con los ciudadanos de San Salvador de trabajar para resolverles sus problemas.

Por otra parte, la candidata del partido oficial lamentó que San Salvador se haya incluido hasta el año pasado en el Plan El Salvador Seguro, dijo que “llegó tarde” y que la historia fuera diferente si desde antes se hubiese intervenido el municipio.

Aseguró que “jamás” en su eventual gestión como alcaldesa buscará dialogar con pandillas.

En horas de la tarde, la candidata del FMLN participó en un acto donde firmó un protocolo con el Frente Amplio Popular (FAP). Con este acuerdo se comprometió a construir plazas comerciales para los vendedores por cuenta propia y así darles estabilidad laboral a quienes integran este sector.