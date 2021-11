"Si quisiera un puesto político me habría quedado con Nuevas Ideas, el puesto de la Chichilco ya me lo habían dado": Roy García habla de acercamiento con Bukele

El secretario del partido en formación País, Roy García, brindó esta mañana una entrevista en el programa radial A primera Hora de la frecuencia 106.9 en la que expuso, además de su versión sobre las reuniones con diputados de Nuevas Ideas, el acercamiento que alguna vez tuvo con el ahora presidente Nayib Bukele cuando este era candidato presidencial y su alejamiento posterior.

García, quien se define como representante de la diáspora salvadoreña y fue fundador y secretario de Nuevas Ideas para los salvadoreños en el exterior, dice que está preocupado y tiene miedo por la persecución iniciada por el Gobierno de Bukele en su contra y lo responsabiliza por lo que pueda sucederle a él y a su familia. "Gracias a Dios, salí a tiempo del país; si no, estuviera desaparecido", asevera.

"Están haciendo tantas cosas ilegales que da miedo. Ellos se creen intocables y están haciendo lo que quieren en el país y nadie dice nada por temor a que les cierren la boca. A mí sí me preocupa, porque ahora en lugar de muertos te desaparecen y aparecés en una fosa, como la de Chalchuapa", considera.

Dijo que tomó la decisión luego que enviaran a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) hasta su vivienda en la madrugada. Incluso, dice que en su casa en Los Ángeles, California (Estados Unidos) personas con pelucas llegaron a vandalizar su correspondencia en un vehículo BMW sin placas.

"Hay algo, de buscarme donde quiera que esté yo y eso sigue", denuncia. "El asunto es cuándo va a parar, y legalmente qué podemos hacer. Estoy esperando con mi abogado que saquen la demanda en base a lo que están haciendo e ir a los organismos internacionales", agregó.

Y reitera: "Yo relaciono al Gobierno con todo lo que le pueda pasar a mi familia, a mis hijos, mi esposa, familiares de mi esposa... si les pasa algo, directamente hago responsable al Gobierno de El Salvador".

Su acercamiento con Bukele

García cuenta que Bukele hizo un trato con la diáspora que no cumplió, que consistía en entregar el partido al llegar a la presidencia. El trato incluia que el 20 % de fundadores eran de él y el otro 80 % de la diáspora y "que el partido le iba a quedar a los salvadoreños en el exterior".

Posterior a esto es que la diáspora decidió crear su propio partido, que está en formación y tiene programado entregar 60 mil firmas el próximo lunes 8 de noviembre para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los apruebe como partido en un plazo no mayor a dos meses.

García relata que conoció a Bukele en 2018, cuando le presentaron al entonces candidato presidencial para una reunión de 15 minutos que se volvió de dos horas. "Le dije que teníamos un movimiento y lo queríamos apoyar, él me dijo que no podía hacerlo como organización pero como particular sí", recuerda.

La alianza se concretó y García coordinó las presentaciones de Bukele en Estados Unidos, cuenta. Sin embargo, dice que Bukele "se puso moños" y condiciones de "solo si llegaba a tales horas y si llegaba tanta gente".

Recuerda que en uno de estos eventos, Bukele llegó tarde y llevó al locutor conocido como La Choly -para quien Bukele ya en la presidencia creó un cargo que luego eliminó- y este fue el maestro de ceremonia. "Nos quitaron los micrófonos y nos hicieron a un lado... no logramos sacar el himno, no se hizo nada, ellos lograron el control de todo, no dieron las gracias a los 300 voluntarios, ni gracias dieron y se fueron", recuerda.

Este sería uno de los primeros desacuerdos que García tuvo y que lo llevaron a rechazar un desayuno que Bukele le ofreció para el siguiente día y a suspender la comunicación por cerca de una semana.

Cuando la comunicación se retomó, García volvió a encargarse de la organización de varios de los eventos en los que Bukele asistía. Uno de estos en Chalatenango, donde asistieron personas de la diáspora a la que representaba.

En este evento, García le propuso a Bukele llevar como fórmula a alguien de la diáspora, de preferencia mujer. Además, lo alertó sobre el tema de los tiempos para la inscripción en las elecciones con Nuevas Ideas, del que ya sabían que no saldrían a tiempo.

García dice que Bukele "se puso verde" y "a ver el cielo" antes de contestarle: "dejá que la gente piense que el sistema no nos dejó pasar. Yo tengo plan A, B, C y D". Dice que le mencionó entre las posibilidades de inscribirse con otros partidos. "Con el único con que no nos vamos a ir es con GANA. Así lo dijo (Bukele) en la reunión", asegura García.

Después de una fallida inscripción con el CD y Bukele se inscribió como candidato presidencial con GANA. Esto, dice García, fue lo que lo llevó a separarse del partido.

"Cuando (Bukele) se anunció con GANA me separé. No era cualquier GANA, si no de Tony Saca, un corrupto confeso", explicó.

García cuenta que entonces la diáspora decidió apoyar al candidato del FMLN Hugo Martínez, quien perdió las elecciones semanas después.

Defiende que el apoyo ofrecido no era para buscar un cargo público. "Si quisiera un puesto político, me hubiera quedado con Nuevas Ideas. El puesto de la (María) Chichilco (ministra de Desarrollo Territorial) ya me lo habían dado, ya me lo habían ofrecido, solo necesitaba quedarme calladito", aseguró.

Las conversaciones con diputados de Nuevas Ideas

García dice que después de su participación en la multitudinaria marcha del 15 de septiembre en la que miles de salvadoreños salieron a las calles a mostrar su descontento con el Gobierno de Bukele, el oficialismo señaló a la diáspora de estar detrás de estas amplias protestas y en sus acusaciones mencionaron un posible involucramiento de la embajada estadounidense.

García cuenta que ese día portaba las banderas de El Salvador y Estados Unidos por que representa a salvadoreños radicados en ese país; pero descarta que ellos hayan podido ser los detonadores de tal multitudinaria marcha.

En tanto, considera que los señalamientos de Bukele hicieron pensar a los diputados descontentos en el partido Nuevas Ideas que podrían tener a través de García un puente para llegar hasta la embajada estadounidense y recibir beneficios como obras para los departamentos que los eligieron y quizá hasta una visa.

"Los diputados creyeron que yo era contacto de la embajada americana (estadounidense). Me contactaron dos días después (de la marcha). Me llevaron en vehículo. Vi que iban dos personas dentro, se identificaron como dos diputados y a la gente de seguridad que andaba conmigo les dije 'váyanse a comer, ya tienen las placas del vehículo'... nunca había participado en algo así", dice.

Esta fue la primera de tres reuniones que sostuvo con los diputados Gerardo Aguilar y José García, y en una de estas también participó el diputado Edgar Fuentes, comenta.

En estas le plantearon que eran un grupo de entre 24 a 28 diputados, de los 56 electos en la Asamblea, que estaban molestos por lo que ocurría en el partido y por estar obligados "a empujar un botón sin estudiar las leyes que están proponiendo o votando". Además, de los $14 mil que conforman sus ingresos reciben $6,500 y los otros $7,500 se los queda el partido.

García afirma que los diputados le dijeron que querían ver "si la embajada puede ayudar con proyectos para nuestros municipios y si pueden haber un tipo de ayuda con papeles, con visas, por si pasa algo y nos volvemos independientes y nos persiguen queremos una protección".

Continuó exponiendo que hizo contacto con la embajada para exponer la petición de los diputados pero no lo quisieron atender. Después de otros intentos, accedieron a que asistiera a una reunión un representante llamado Elías Backman. Este, asegura, les expuso que se reunía con ellos al igual que como lo hacía con otros sectores del país, pero sin acceder a involucrarse en los problemas internos. No se otorgó ninguno de los beneficios que pedían los diputados.

Tanto Aguilar como García fueron separados de sus funciones por el partido Nuevas Ideas el miércoles para un período de cinco meses en los que el partido decidió que no podrán desempeñarse como diputados propietarios y en su lugar llamaron a los suplentes.

Su separación y llamamiento de los suplentes no coincide con ninguna de las causas por las que la Constitución salvadoreña autoriza que se sustituya a un diputado.

García denunció que "lo que están haciendo es ilegal" pues "si no los quieren los pueden sacar de partido, pero no de la Asamblea Legislativa".

"Los han tratado como traidores a la patria. Para mí son traidores al partido... son héroes porque se están revelando a la imposición", agregó.

En tanto, García no se explica cómo se realizó la filtración del audio, pues dice que en cada reunión les fueron separados los celulares a los participantes. Expone también que el audio filtrado se lo enviaron a él unas dos semanas antes de publicarlo.

Previo a estas reuniones, García dijo que también había tenido acercamientos de otras personas que apoyaron a Nuevas Ideas pero que se fueron del partido con una decepción.

"Me llaman, que habían entregado casas, carros, que habían llevado a separaciones, por entregar todo al proyecto de Nuevas Ideas y los habían hecho a un lado y dejaron solo a la gente que pagó con dinero por estar en las primeras casillas de diputaciones. La gente hablaba de fraude de chips".

Una excandidata que semanas atrás habló de este fraude por chips, fue atropellada solo un día después de hacer la denuncia.