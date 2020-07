“Si recibimos una respuesta y si puede venir algún médico, bienvenido sea”: Carolina Recinos sobre contratación de médicos nicaragüenses

La comisionada presidencial, Carolina Recinos, confirmó la mañana de este miércoles 8 de julio que el gobierno de El Salvador está buscando contratar personal de salud, especialistas de preferencia, en Nicaragua y otros países.

Ayer trascendió la noticia de que La Embajada de El Salvador en Nicaragua ofreció a médicos y enfermeros nicaragüenses un contrato temporal mínimo de un mes para luchar contra la pandemia del coronavirus en El Salvador.

Nicaragua, unos de los países donde la gestión de la pandemia ha sido duramente criticada por la falta de atención y estadísticas por parte del gobierno, también está siendo afectada por el despido de su personal sanitario por parte de las autoridades. Al menos 16 médicos han sido despedidos de hospitales estatales luego de exigir de equipo de bioseguridad y recomendar medidas sanitarias y de contención para el país.

Los gastos de traslados ida y vuelta, alojamiento, alimentación, transportes internos y honorarios correrán por parte del gobierno salvadoreño, según la oferta girada por las autoridades.

“Ha circulado una nota donde se somete a consideración, no solo de Centroamérica sino de diferentes países, si especialistas pudiesen querer venir a prestar sus servicios (a El Salvador), sobre todo en las áreas de cuidados intensivos”, expresó Recinos durante al entrevista televisiva Frente a Frente.

Según la comisionada, el ofrecimiento de contratos no se limita a Nicaragua, sino a otros países que no especificó, aunque aseguró que hasta el momento no se ha concretado ninguna de esas solicitudes. “Si recibimos una respuesta y si puede venir algún médico, bienvenido sea”, dijo.

Aseguró que, así como se está ofreciendo trabajo a personal médico en el exterior, en El Salvador también se está contratando a “cientos” de profesionales de salud para poder atender la demanda de atención.

Argumentó que, no solo el sistema de salud está a punto del colapso y la capacidad de atención es cada vez más limitada, sino que además mucho de personal sanitario en primera línea de atención está contagiado con covid-19, aunque no especificó cifras.

30% de muertes por covid-19 en sector salud salvadoreño eran enfermeras

De igual forma, aseguró que el nuevo Hospital El Salvador contará con 1,000 camas en Unidades de Cuidados Intensivos, versus 37 que se han tenido hasta el momento en toda la red de hospitales públicos.

“El incrementar la cantidad de camas en cuidados intensivos, pues eso requiere que se aumente la capacidad y la cantidad de personal especializado”, expresó.

“Vamos a seguir contratando de manera permanente para poderles dar esa fase de recuperación (al personal contagiado con el virus), pero también para poder inyectar muchos más especialistas que se sumen al combate del covid”, agregó.

Este miércoles, El Salvador amaneció con 3,198 casos activos de covid-19 y 235 fallecidos, mientras que el total de casos ya supera los 8,500.