"Si son héroes para ellos, que lo demuestren con acciones"

Abrazando a su pecho el retrato de su madre, Rodolfo Cerritos se encuentra en las afueras de la parroquia San Francisco, de San Salvador. En la foto se observa el rostro de Alejandra Concepción Garay de Cerritos, quien fue enfermera en el Instituto de Bienestar Magisterial (ISBM) y del área de emergencias del Hospital Nacional Rosales, y falleció en 2020 tras contagiarse de covid-19.

Junto a decenas de familias, Rodolfo, su abuela y sus tías asisten este jueves 14 de julio, Día del Médico en El Salvador, a una misa realizada en memoria de los trabajadores de la salud que murieron atendiendo la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

En esa pequeña parroquia, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo II en el Centro Histórico de la capital, las bancas rebalsan. Hay mujeres mayores, hijos e hijas que se abrazan con resignación. Niños pequeños que quedaron sin sus padres, sin sus hermanos, sin sus abuelos.

Durante la eucaristía, en el acto más solemne para muchos de los presentes, el cardenal Gregorio Rosa Chávez agradece a las personas que trabajaron en la primera línea en la pandemia y perdieron la vida. "Dios bendiga a quienes han dado la vida por nosotros en esta pandemia que todavía no termina, y que los que aún seguimos caminando no perdamos la ilusión de seguir sirviendo como lo hizo Jesús", dice el cardenal.

Lágrimas y nudos en la garganta son visibles en los rostros de los familiares que han perdido a un ser querido médico, una enfermera o un profesional de la salud en la pandemia y que están unidos en el Movimiento de Familiares de Personal de Salud Fallecido por Covid-19. Los une el dolor que causó la pérdida de sus seres queridos, pero también la búsqueda de ayuda del Estado para paliar la cada vez más precaria situación económica que enfrentan.

Rodolfo y sus hermanos menores son solo una muestra de esta necesidad. Tras perder a su madre, recuerda, todos se vieron forzados a recortar gastos en su hogar y cambiar de escuela, pues el dinero ya no alcanzaba para todos.

"Ella era una persona trabajadora y le encantaba servir a los demás (...). Ella estuvo ahí incluso cuando nadie más quería ir a trabajar por el riesgo que había de covid", afirma el joven.

Laura Laínez, coordinadora del Movimiento, asegura que el Gobierno ha abandonado a las familias de a quienes llamaba "héroes de blanco". El 3 de septiembre de 2020, los diputados de la anterior Asamblea Legislativa aprobaron la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud, que otorga $30,000 a los hogares que perdieron a un profesional de la salud.

"Ya llevamos dos años de espera y no hay respuesta, estamos desesperados. Nuestros familiares fallecidos eran cabeza de hogar y hemos caído en la desgracia, no solo económica, si no de salud. No tenemos ni para vivir el día a día. Esto ya lo hablé con el ministro (de Salud, Francisco Alabi) y no hemos tenido ninguna respuesta. Estamos abandonados e invisibilizados, ya ni nos mencionan en los medios de comunicación", asevera Laínez.

Ante esta situación, Rodolfo lamenta que el Estado salvadoreño no responda a los parientes del personal de salud que trabajó durante los momentos más álgidos de la emergencia sanitaria, porque muchas familias "están desprotegidas".

"El trato ha sido injusto e inmoral. El Gobierno se jacta de que les dicen héroes y de que dieron la vida por el país, y aún así los ven de menos, nos han ignorado. Si tanto son héroes para ellos, que lo demuestren; no solo con palabras bonitas ni comerciales, sino con acciones", reclama el joven.

Salvador García, de unos 60 años de edad, también tiene entre sus manos una fotografía de su esposa Lidia Estela López de Monroy, quien laboraba en el Hospital Nacional Psiquiátrico, prestando sus servicios como trabajadora social.

A Salvador se le hace un nudo en la garganta cuando recuerda a su esposa como una persona dedicada al trabajo y amorosa con sus hijos y él. "Durante la pandemia nunca dejó de trabajar, cada día me decía ‘hoy atendimos más pacientes’, y lamentablemente se contagió", dice.

Salvador pide al Gobierno cumplir el decreto 723. "Hay jóvenes que necesitan estudiar, como que los tiraron al olvido, como algo que ya pasó. Lamentablemente las cosas pasan y rápido se olvidan", añade.

Asimismo, Telma Ramos, quien también ha llegado a la misa, lamenta una vez más la pérdida de su padre, Francisco Ramos, trabajador del área de archivo en la Unidad de Fosalud San Martín.

"Fue muy duro, creo que todavía no nos hemos sanado. Pedimos que al menos cumplan el decreto 723, porque hay jóvenes que han dejado de estudiar, han quedado en orfandad porque no tienen el apoyo", urge Telma al Gobierno.

El decreto 723 de compensación económica, establece que familiares de personal sanitario fallecido por covid-19 en plena emergencia recibirán una compensación de $30,000. Son más de 200 familias las que hasta la fecha han perdido a su ser querido por la enfermedad, por lo que el Estado adeuda $6.66 millones.

El artículo 5 del decreto señala que los $30,000 será entregado como "cantidad de monto único por cada fallecimiento ocurrido que sea acreditado", mientras que según el artículo 7 del decreto 723, los beneficiarios de la compensación económica son los hijos, cónyuge o persona conviviente, padre, madre, abuelos, hermanos, sobrinos y tíos, en ese orden.

El Movimiento por la Salud "Dr. Salvador Allende (ALAMES)" contabiliza 233 fallecimientos del personal de salud que brindaba atención a covid-19. De ellos, 77 son mujeres y 156 hombres.

Según ALAMES, murieron 50 médicos especialistas, 51 médicos generales, 43 enfermeros, 49 trabajadores de servicios generales y administrativos, dos estudiantes de medicina y 37 personas que laboraban en otras profesiones de la salud.

El 2 de septiembre de 2021, el ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo en una entrevista en radio YSKL, que sí había cumplido el decreto, pero que la entrega de la compensación económica también dependía de la vigencia de la ley. De acuerdo con Salud en ese momento estaban revisando caso por caso.