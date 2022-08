"Sí, son sicariato ambos asesinatos, pero en calidad son totalmente diferentes"

Monseñor William Iraheta es obispo de la diócesis de Santiago de María, a la cual le corresponde la jurisdicción de las parroquias que funcionan en Usulután y en el norte de San Miguel. Por eso cuando LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión de la Iglesia Católica para conocer cuál es su postura en el caso del asesinato del padre Wálter Vásquez, ocurrido en 2018 en Lolotique, fue él a quien designaron para hablar sobre las investigaciones.

En esta entrevista reconoce que es "relativamente nuevo" en el puesto (llegó en 2016 a Santiago de María) y que por ello respetó muchas costumbres que ya tenían los sacerdotes en esa zona del país. Y aunque asegura que durante su gestión no ha recibido denuncias de abusos sexuales cometidos por el padre Ismael Vargas, quien fue investigado como instigador del asesinato del padre Wálter Vásquez, deja la puerta abierta para que sí las hubiese antes. Además, afirma que dos de los tres asesinatos cometidos contra curas entre 2018 y 2020 fueron perpetrados por sicarios, según su experiencia.

¿Cómo fue que usted se enteró de la muerte del Padre Walter Vásquez? ¿Cómo vivió el día de su asesinato?

En la mañana del Jueves Santo tenemos dos celebraciones principales, una diocesana y otra parroquial. La diocesana es lo que llamamos la Misa Crismal, donde se reúnen todos los sacerdotes de la diócesis con su obispo para renovar las promesas sacerdotales y consagrar los santos óleos. Él (Walter) en la mañana estuvo en Santiago de María, en la Catedral. Terminamos, almorzábamos y después, cada quien se iba de regreso a la comunidad que tenía que atender en la tarde, para celebrar la misa de la Cena del Señor, que es la otra celebración que teníamos en la tarde. En ese momento fue cuando lo asesinaron y nosotros estábamos en la Catedral de Santiago de María. Estábamos en la misa, nos enteramos hasta el final de la misa (de la tarde) porque una de las personas que trabaja en la Catedral vio en las redes sociales que esto había sucedido e intentamos ver, corroborar y comprendimos que era cierto.

Todos quedamos muy impactados porque para nosotros a eso le llamamos cuádruple sacrilegio. Primero porque atentar contra la vida humana es sacrilegio, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Segundo, porque él era un sacerdote, estamos atentando contra una persona consagrada. Y tercero, porque era Jueves Santo y ese margen es de tiempo es especial. Y para nosotros va más allá, por ser él sacerdote, en el día del sacerdote y haciendo sus oficios. Entonces esto es denigrar la vida ministerial. Lo percibimos así y fue desconcertante. Al siguiente día teníamos que continuar con el Viernes Santo, el Vía Crucis. Es un impacto fuerte, más por el cariño que en el clero se le tiene a cada sacerdote.

¿Conocía mucho al padre Wálter Vásquez? ¿Cómo era su relación con él?

Yo llegué a la diócesis el 12 de marzo del 2016. Yo estaba terminando de conocer la diócesis y a todo el clero. Con él habíamos tenido conversaciones sobre el desarrollo del ministerio y el ritmo de vida. Podría decir que teníamos una comunicación normal, como con todos los del clero.

Monseñor, familiares, investigadores y otros sacerdotes dicen que el día que Walter fue asesinado él no estaba asignado para ir a dónde iba a ir (el cantón Las Ventas, en Lolotique), sino que un superior lo asignó hacia ese lugar ese mismo día. Hay familiares que señalan que Wálter les dijo que había recibido una llamada de su Obispo y que él lo había enviado a ese cantón. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Quién lo asignó?

Interesante lo que han dicho. Esta es una diócesis que, en cuanto a organización estructural y externa, ha comenzado conmigo. A pesar que se fundó en 1954 no había una curia, no había una estructura como tú ves en la Arquidiócesis de San Salvador. Entonces estábamos comenzando a estructurarla. Hay cosas que yo encontré aquí como costumbre y la respeté. Una de ellas era él (Wálter). Él estaba como vicario parroquial en Mercedes Umaña. Pero como hay lugares de la diócesis que no logramos atender plenamente para la Semana Santa, lo que se hace es una redistribución de los sacerdotes para esa semana y la costumbre era que se ponían de acuerdo entre ellos y los acuerdos que tomaran entre ellos yo los respetaba. Es una deficiencia que nos dimos cuenta con el asesinato del padre Wálter, porque de eso no dejábamos registro. Fue de las primeras cosas que me preguntó la Fiscalía cuando vino. El padre Wálter tuvo tres propuestas para ir a colaborar en Semana Santa. La primera en una parroquia recién fundada en el oriente de Jucuarán, dedicada a San Lucas Evangelista, que está en el cantón El Carrizal. Ahí el padre Ezequiel Barrera le pidió ayuda y el padre Wálter le había dicho que sí. Luego el padre Erasmo Paredes, que estaba de párroco en California, también le hizo la propuesta y como la sentía más cerca se había decidido por ese lugar. Ya cuando venía encima la Semana Santa tuvimos la reunión del clero y él me avisó que lo habían invitado a ir a Lolotique, de donde era originario, y como nunca había hecho la experiencia de estar ahí quería ir, a pesar que ahí había tres sacerdotes, mientras que en los otros lugares solo estaba uno. Yo le dije que era importante que se pusieran de acuerdo. Él (Wálter) decidió ir (a Lolotique) y yo lo respaldé. Yo no lo llamé, él me buscó a mí. Eso fue el Domingo de Ramos.

Monseñor, ¿por qué Walter nunca había dado una misa en Lolotique si él era originario de ahí?

Esa es una de las interrogantes mayores. Es probable que no iba porque no había una buena relación con quienes estaban (asignados como padres en Lolotique) en ese momento. Pero yo tenía dos años de haber llegado acá a la diócesis y más o menos estaba tratando de entender el panorama. Lo que me dijo es que nunca había logrado hacer la experiencia de la Semana Santa en Lolotique y por eso quería ir.

Compañeros del padre Wálter señalan que él no se llevaba con los sacerdotes que estaban en Lolotique, específicamente con el padre Ismael Vargas, que curiosamente había sido separado meses antes. Lo de Wálter, su asesinato, fue en Semana Santa, en marzo de 2018, y el padre Ismael Vargas había sido separado de Lolotique en septiembre de 2017. ¿Esa era una de las razones por las cuales el padre Wálter no iba?

Por lo general, en los cleros hay grupos afines y más en una parroquia donde hay varios sacerdotes... Pero no todos son afines en el mismo grupo. Hay otros que sí. Cada uno busca, según se dice en términos sacerdotales, grupos de identidad y el padre Walter no era de ese grupo de identidad que había en Lolotique.

Monseñor, ¿por qué retiraron al padre Ismael Vargas de Lolotique si llevaba 35 años en esa sede y la gente lo quería?

Primero, él no salió en septiembre (de 2017) como te lo han dicho.

¿Cuando fue entonces?

Él terminó el año. Y a partir de enero (2018) ya no continuó. Él tenía problemas de salud y tenía cosas personales que atender y por eso lo prudente era que ya no siguiera.

Monseñor, un abogado, Juan Francisco Cruz Mayorga, asegura que habían anunciado a la diócesis que querían iniciar un proceso judicial contra el padre Ismael Vargas por denuncias de abuso sexual. ¿Esa denuncia se la pusieron a usted o al obispo emérito (Rolando Cabrera)? ¿Influyó eso en la separación del padre Ismael Vargas?

Eso es una buena pregunta y hasta no tener pruebas yo creo que no es bueno especular. Él tiene derecho a defensa. Como obispo yo tengo la responsabilidad de proceder a aplicar lo que la Iglesia me pide cuando yo tengo una denuncia y hasta no tener una denuncia uno no actúa, porque es todo un proceso.

¿Entonces nunca recibió usted esa denuncia?

Por eso te digo... se dicen un montón de cosas, pero cuando a ti te toca proceder debes tener... las personas que te den o que te ponen la denuncia. Y cómo vas a actuar.

Monseñor, ¿recibieron o no una denuncia contra el padre Ismael Vargas?

Sé que habían personas incómodas porque nunca fueron escuchadas y ya.

Sí, pero mi pregunta concreta era si habían o no recibido alguna denuncia contra el padre Ismael Vargas...

Por lo menos yo no. Por eso te digo que sé que habían personas incómodas.

¿Qué sabe usted actualmente de la investigación que aún lleva la Fiscalía sobre el asesinato del padre Wálter?

He escuchado cosas, pero a mí la Fiscalía no me lo ha comunicado nada y por eso debo de ser cuidadoso, porque el caso está puesto bajo reserva.

Pero si el caso todavía no ha sido judicializado y usted me dice que Fiscalía no le comunica nada, ¿cómo sabe usted que está en reserva?

Bien... ya... claro. Cuando nosotros nos quisimos presentar como parte, la Fiscalía lo primero que nos dijo era que nosotros no éramos la familia. Claro que los que tenían primero derecho a ello eran la familia. Y por eso, con todos los medios, nosotros intentamos hacernos parte de la investigación. A mí me han entrevistado cerca de siete veces en la Fiscalía y en todo lo que nos han pedido colaboración lo hemos dado ya.

¿Cuándo fue la última entrevista que le hicieron en Fiscalía?

No recuerdo bien la fecha. Sólo puedo decirte que fue el día que había que ir a despedir a Monseñor Léon Kalenga (mayo de 2018). Él se iba en eso días y yo me eché cuatro horas en la Fiscalía de Antiguo Cuscatlán. Me dio tristeza. No pude despedir a monseñor Kalenga y luego él murió en Argentina. Entonces, esa fue la última vez.

Cinco sacerdotes de su diócesis coinciden en señalar al padre Ismael Vargas y las diferencias que tenía con Walter Vásquez. Uno de ellos también dijo haber sido acosado sexualmente por Vargas y asegura que denunció el hecho ante su obispo. ¿Usted sabía de eso?

No, de eso no sé, no estoy enterado, soy honesto. Yo lo que sé es que si alguien viene y me pone una denuncia, tengo un protocolo que tengo que seguir e instruir.

Monseñor, la Fiscalía realizó un allanamiento en la casa del padre Ismael Vargas como parte de la investigación del asesinato del padre Wálter Vásquez. ¿Cómo reaccionaron ustedes al allanamiento en la casa de uno de los suyos? ¿Le brindaron ayuda jurídica?

A nosotros no nos comunicaron que iban a hacer los allanamientos. Yo me enteré después por un recado que me dieron de que había pasado eso y que la Fiscalía y la Policía habían andado haciendo sus investigaciones y haciendo estas cosas en la casa de él. Por lo que yo entiendo él tiene asesoría jurídica, está asesorado, como toda persona que lleva este tipo de casos.

Hay voces dentro de la propio Iglesia que afirman que los asesinatos del padre Walter Vásquez y del padre Ricardo Cortez están relacionados. ¿Ustedes dentro de la iglesia han hecho su propia investigación? ¿Qué piensa de esos argumentos?

Para hacer una afirmación de esas necesito de hechos concretos corroborados. Cada uno tiene derecho a pensar, especular lo que le parece o no. Yo lo que sugiero es que cuando alguien tiene algo en concreto, más que venir a mi, vaya a la instancia correspondiente para hacer aportes sobre la investigación.

Yo no me atrevería a decir lo que me preguntas, pero esto es especulación mía y te lo digo con claridad: entendemos que es un grupo de sicariato (el que perpetró los asesinatos de los sacerdotes) y te lo digo yo que tengo 60 años y como joven viví la etapa del conflicto armado de este país. Sé que lo que le hicieron al padre Ricardo en una ejecución sumaria. Al padre Walter le dieron dos impactos en el pecho y el padre Ricardo tenía impactos de una ejecución sumaria. Por lo que pudimos ver y todo lo que sabemos. Son dos procedimientos diferentes para mí. Pero todos los días rezo para que conozcamos la verdad y se haga justicia sobre eso.

Esto de la ejecución sumaria, ¿aplica los dos casos, al de Walter y al de Ricardo, o solo el de Ricardo?

Es lo mismo. Es que, digámoslo así, para mí lo que le pasó al padre Ricardo (Cortez, en agosto de 2020) yo le llamo una ejecución sumaria, o sea que es un profesional quien lo hace, porque él sabe a dónde va y le pega. Y al padre Wálter (Vásquez, asesinado en marzo de 2018) le dieron dos impactos. Me mostraron la fotografía y son terribles, dos impactos en el pecho con un calibre terrible, mientras que al padre Ricardo fue un solo impacto. Entonces sí, son sicariato ambos, pero en calidad son totalmente diferentes.