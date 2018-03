Si un funcionario no puede enfrentar a la prensa es un mal funcionario: APES

APES se muestra preocupada ante los actos de intimidación al ejercicio periodístico realizados por el alcalde Nayib Bukele. pic.twitter.com/a91w98JQTd — APES (@apeselsalvador) 26 de enero de 2017

Bukele anunció ayer que demandaría a La Prensa Gráfica por divulgar información pública sobre un millonario contrato de compra de cámaras para complementar el sistema de vídeo vigilancia en la capital. El alcalde dijo que con eso se dañaba al concejo municipal. - See more at: http://www.laprensagrafica.com/2017/01/26/es-inaudita-actuacion-de-bukele-de-demandar-a-lpg-dice-parker#sthash.ZGVjnoxd.dpuf

Lee también

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se pronunció esta tarde contra la decisión del alcalde de San Salvador,Nayib Bukele, de iniciar un proceso judicial contra La Prensa Gráfica por supuesta difamación.Bukele anunció ayer que demandaría a La Prensa Gráfica por divulgar información pública sobre un millonario contrato de compra de cámaras para complementar el sistema de vídeo vigilancia en la capital. El alcalde dijo que con eso se dañaba al concejo municipal.Tal vez le interese: Millonario contrato de Alcaldía S.S por sistema de videovigilancia La APES no es la única que ha cuestionado la decisión de Bukele. Esta mañana diputados de los partidos ARENA,PDC y PCN se mostraron contrarios a la iniciativa del jefe municipal.Rodolfo Parker, del PDC, dijo que es inaudita la actuación de Bukele y parte de su concejo municipal de buscar demandar a periódico y no permitir ingreso a sus conferencias.Ese último punto ha sido retomado por varios medios de comunicación y gremiales del país en el sentido de censurar la orden de Bukele de no dejar entrar a sus conferencias de prensa a medios como El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.Lea la noticia: Alcalde Bukele confirmó que demandará a LPG "Si un funcionario no puede enfrentar a la prensa es un mal funcionario", sostuvo la APES.Esta mañana el vicepresidente Óscar Ortiz fue abordado sobre el tema y dijo que mejor había que enfocarse en temas de país.El partido FMLN ha respaldado las actuaciones del alcalde, según dijo esta mañana el diputado Misael Mejía.