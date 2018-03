Si usas algunas de estas frases… ¡puedes considerarte machista!

Lee también

“Si fuera machista, no ayudaría en la casa”, “Si fuera machista no fuera comprensivo con mi esposa”. Estas son algunas de las frases con las que muchos hombres intentan “aparentar” que no son parte de una mentalidad machista aunque, realmente, reflejan todo lo contrario.En la actualidad, la idea de “intentar esconder el machismo” es una de las formas de pensamiento más utilizadas por hombres que, para intentar desligarse de la cultura machista en el mundo, buscan expresiones de “igualdad” o “preferencia” por la mujer, aunque, en realidad, no hacen más que cimentar la educación machistas con la cual fueron educados desde su niñez en la sociedad.“¿Cómo voy a ser machistas, si solo tengo amigas mujeres?”, “No soy ni machistas ni feminista porque los extremos son malos”, “Es que realmente las mujeres piden las cosas de mala forma” o “Si fuera machista no fuera comprensivo con mi esposa”, son expresiones que, en el fondo, dejan en claro una situación de superioridad y una idea de que se “concede” la comprensión a la mujer como un favor y no como su derecho de igualdad y comprensión.Estas frases son solo una partícula de un problema más grande que deriva en maltratos físico y psicológico, abuso y acoso sexual y, en no pocos casos, en feminicidios. El periódico español “El País” recopilaba en una de sus publicaciones que, solo en 2016, de los 25 países con mayor índice de feminicidio, 14 son latinoamericanos, según los datos de la ONU. Además, recordaba que, dentro de esos 14 países de América Latina, se produce un total del 70% de crímenes contra la mujer a partir de la violencia intrafamiliar y social. También, remarcaba que en América Latina, desde 2015, se registra una mujer asesinada cada 14 horas.La página de Facebook “Verne”, hizo también su propia recopilación de frases que, por intentar esconder el machismo, terminan nada más que confirmándolo.