"Si usted me dijera ¿quiere meterse a temas electorales?, yo le dijera quizá no"

" Estamos en emergencia", dice el nuevo integrante de la Sala de lo Constitucional Aldo Cáder cuando habla de los 1,044 casos que se acumularon en la sala por el retraso de la Asamblea Legislativa en la elección de nuevos magistrados. El funcionario explica que buscará priorizar los casos más antiguos. Confiesa que preferiría no conocer temas electorales, pero dice que deben hacerlo porque se trata de demandas ciudadanas. Y otra cosa más: cree que deben apostarle a sentencias que "vayan al grano" y que no se extiendan en la fundamentación, para poder superar la mora de la sala.

¿Cuáles serán sus prioridades o apuestas para estos nueve años?

Primero, tratar de organizarnos como sala de la mejor manera posible para que los casos puedan ir saliendo con la fluidez necesaria para que la mora se vaya reduciendo. Tengo la intención de proponer criterios objetivos para ver el orden de conocimiento de estos casos, que podría ser la antigüedad, la urgencia fáctica, casos que vengan de muchos años atrás, casos que tengan medida cautelar.

Además, empezar a indagarme cómo está el proyecto de ley procesal constitucional y, primero Dios, dejar una nueva ley que tenga los procesos constitucionales acorde con nuestras realidades. Creo que eso ayudaría mucho a tranquilizar a la ciudadanía. Ha habido muchas cosas que se han hecho en la práctica sin estar establecidas en una ley expresa. Entonces, se han tendido que hacer interpretaciones constitucionales de los procesos. Eso es posible, pero talvez no es lo ideal porque ahí empiezan las dudas de que si la sala está inventando o está creando...

Esa fue una de las cosas que más le cuestionaron a la anterior sala: que se estaba extralimitando, que estuvo interpretando y que hizo cosas como seguimientos a sentencias...

En efecto, los temas que usted menciona: medidas cautelares, seguimientos de sentencias, son temas que no están en la Ley de Procedimientos Constitucionales. La sala lo ha hecho interpretando pero, claro, ahí empieza el estira y encoge de los progresistas en la interpretación constitucional versus los literalistas. Para evitar estas cosas, creo que fuera ideal que todo estuviera recogido en una nueva ley.

¿Hay un consenso en la sala sobre este tema?

A la fecha, soy el único que lo ha mencionado, pero estoy seguro de que mis demás compañeros de sala se sumarían a este esfuerzo, vienen con todo el entusiasmo necesario. Creo que a todo juez le conviene tener las reglas claras.

Ustedes ingresan a la sala a 3 meses de las elecciones presidenciales. Otra de las cosas que le cuestionaron a la anterior sala es que emitió fallos en materia electoral a poco tiempo de elecciones. ¿Van a abordar estos temas?

Todavía no hemos tomado una decisión expresa, hemos tenido pláticas iniciales en las primeras reuniones que hemos tenido esta semana. Todos coincidimos en establecer criterios objetivos para ir resolviendo los casos, y uno de ellos es el criterio de antigüedad. Imaginémonos que venga una demanda ahora sobre un tema electoral, pero hay demandas que se presentaron hace tres o cuatro meses, tenemos que ver primero las demandas de tres o cuatro meses. No podemos decir este amparo vale más que este amparo, o esta demanda de inconstitucionalidad vale más que esta demanda de inconstitucionalidad.

Recibieron dos demandas contra la candidatura presidencial de Nayib Bukele esta semana. ¿Hay más contra otras candidaturas?

De las cosas que han aparecido más en los medios me he podido dar cuenta de tres: dos contra la candidatura del señor Nayib Bukele y otra contra nuestro colega Carlos Calderón. Es importante aclarar que nosotros, como Sala de lo Constitucional, no tenemos nada que ver en estos temas, son demandas que ha traído la ciudadanía. Porque de repente pueden decir ‘la sala ya se está metiendo en estos temas’, pero nosotros no es por nuestro gusto. Si usted a mí me dijera ¿quiere meterse a temas electorales?, yo le dijera que quizá no, pero lo tenemos que hacer porque aquí viene la demanda y la tenemos que atender.

La Sala de lo Constitucional, a diferencia de las otras tres salas, era la única que publicaba lo que iba resolviendo y daba a conocer su trabajo. ¿Van a mantener ese estilo?

Es importante que la ciudadanía sepa que cada sala tiene su propio estilo de trabajo, no quiere decir que una sea legal y otra ilegal. Aquí se da la particularidad que la renovación ha sido total, es normal que aparezcan nuevas maneras de trabajar. Debe ser una decisión colegiada cómo se va a manejar esto. Es clave dar a conocer las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero hay que tener un cuidado importante: hay un principio que dice que primero se cumple con la notificación interna y luego se pasa a la comunicación externa. Tenemos que cuidar que si notificamos una sentencia en la mañana, al mediodía ya salir con los medios de comunicación.

¿Qué se han propuesto para mantener el ritmo de trabajo de la anterior sala?

Aquí hay un aspecto clave: la conformación de la sala ha quedado establecida de una manera balanceada, en cuanto a que hay exjueces, la colega Marina es exjueza de Familia; el colega Sánchez, exmagistrado de cámara; el colega Avilés, del Tribunal de Ética y trabajó en la Sala de lo Constitucional; en mi caso, excolaborador de la sala y de la Superintendencia de Competencia. Traemos una experiencia en estos temas de resolver. Eso es una ventaja, no partimos de cero. Ya traemos una formación al respecto. Esperamos que por la carga de trabajo que hay, la fundamentación sea la adecuada, que nos permita ir sacando resoluciones. No empezar a hablar de más en las resoluciones, que más lo que nos puede quitar tiempo, sino ir al grano, con la fundamentación adecuada y necesaria para que se entiendan los casos y que queden bien sólidos, pero sin excesos para no desperdiciar tiempo en los adornos de las resoluciones. Estamos en emergencia.

¿A qué se refiere con excesos?

Tratar de ir al grano, eso lo platicábamos ayer con los colegas. Por esta situación de emergencia que tenemos, tratar de establecer una fundamentación proporcional a lo que se está decidiendo. No podemos ir ni más allá ni menos. Si esa fundamentación proporcional da que sean cinco páginas, será de cinco. Si amerita 40 páginas, serán 40 páginas. Lo importante es que esté debidamente fundamentada, no necesariamente tan extensa.

La superación del veto presidencial por la reforma contra el lavado de dinero es un tema atípico. ¿Lo resolverán pronto?

Hay dos puntos por los cuales sí se puede entrar a resolver rápido: en su rubro, es el único caso que hay, y por otro lado, tiene un plazo constitucional. Una vez configurada la controversia, se remite y se escucha a las partes involucradas y hay 15 días para emitir la resolución. Por esos dos factores creo que sí va a ser de uno de los casos que se van a ver.

Hay dos temas fuertes pendientes en Corte Plena: uno es el proceso para pedir la extradición del expresidente Funes y el otro es la reactivación de los casos de Probidad. Habían congelado los plazos en Probidad para no entorpecer los procesos por falta de magistrados. ¿Hay ya un acuerdo formal para que todos esos procesos retomen su cauce?

Todos los temas están en carpeta y tienen que ir en su cauce normal. Esos temas de Probidad, de extradición y todo eso no estuvieron en agenda, pero creo que probablemente la otra semana nuestros colegas que vienen de años anteriores nos tendrán que informar del estado para empezar a empaparnos de ellos.

Decayó el trabajo de Probidad este año comparado con el ritmo de trabajo de 2017, y prácticamente no hubo acuerdos para enviar a juicios por enriquecimiento ilícito, porque querían esperar a que la Corte estuviera completa. ¿Le parece que fue acertada esa decisión?

Uno desde fuera pudiera pensar que se pudiera haber avanzado con la conformación que estaba en Corte Plena, por tener mayoría de magistrados presentes, pero es importante también escuchar las razones por qué se hizo. Esperaría escuchar la exposición de mis compañeros magistrados de por qué las decisiones, que sus razones habrán tenido para ello, sus precauciones. Es de sopesar las cosas. Lo importante es ya no ver hacia atrás, ahora se reactiva todo con nuestra juramentación, mejor prefiero ver hacia adelante.

¿Cuál es su valoración del proceso de elección? ¿Qué fue lo que más le incomodó del proceso?

La exposición pública uno no se hubiera imaginado que fuera de tal naturaleza. En el caso de nosotros que veníamos de FEDAES, yo entré al proceso en septiembre del año pasado, un poquito más en un año después se da la elección, se hizo bien largo. La exposición pública es complicada, pero es necesaria. Talvez lo que a uno no le gusta mucho es la información que se difunde, muchas veces falsa, de los candidatos. En el caso particular, no hubo mayor ataque, pero siempre hubo señalamientos directos que eran falsos. Señalaban que tenía familiares en determinado partido político. Y lo otro que indirectamente se achacaba era que los grandes despachos jurídicos podían estar impulsando una candidatura. En el caso particular, yo nunca he pertenecido a un despacho jurídico, toda mi carrera ha sido en el sector público. Yo salí de la UCA y trabajé en la oficina de asistencia legal gratuita dando asesoría a personas de escasos recursos. Luego pasé a la Sala de lo Constitucional y luego a la Superintendencia de Competencia. Cero contacto con despachos jurídicos. Esa duda que uno venía por las agendas de los despachos jurídicos es completamente falsa. Es el lado negativo: uno está sujeto a ataques que no son ciertos.

Su colega Carlos Avilés dijo que se hizo un mal uso de los baremos en la elección. ¿Qué opina?

Los baremos son una herramienta que se puede utilizar. No es lo único para tomar una decisión. Son elementos que se deben tomar en cuenta. Se han criticado los baremos que hicieron, pero yo nunca escuché qué era lo malo del baremo. La crítica de solo por decir que porque lo hizo esta persona no es tan válida.

¿Recibió presiones durante el proceso de elección?

Gracias a Dios, no. Desde que me metí a este proceso de elección, al principio decía no sé si voy a ser ingenuo y voy a meterme confiando en mi hoja de vida, confiando en mi experiencia.