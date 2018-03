“Si usted va a pautar y va a ganar comisión, ¿por qué se va a negar?”, dice Lemus Simún

Lee también

Antonio Lemus Simún, de 82 años, representante de ANLE Publicidad, así como sus dos hijos -José Antonio Lemus y Ernesto Lemus, son tres de los 21 procesados por el desvío de fondos públicos durante el gobierno de Elías Antonio Saca.La semana pasada, el octogenario emitió un comunicado en el que asegura que ni él ni sus hijos lavaron dinero para el expresidente Saca, como dice la acusación. Mantuvo dicha postura en la entrevista con este periódico , publicada ayer, y reiteró lo mismo en una entrevista televisiva en el noticiero Hechos AM de canal 12, este martes.Uno de sus hijos, José Antonio Lemus, de Lemus Simún Publicidad, fue capturado el pasado 16 de febrero junto a otras nueve personas. En tanto, la orden de captura contra su hermano, Ernesto Lemus, socio de ANLE, y su padre, representante de la misma, no pudo concretarse esa vez. No obstante, este último se presentó el día de la audiencia contra los 14 acusados en la segunda fase de investigación del caso Saca y el Juzgado le otorgó al empresario medidas sustitutivas a la prisión; mientras que su hijo Ernesto Lemus continúa prófugo. Su padre argumenta que tiene ese derecho porque los tres son inocentes.Según la acusación fiscal, ANLE, así como las empresas América Publicidad, y Funes y Asociados, recibían el dinero proveniente de los fondos públicos desde Casa Presidencial y luego pasaban cheques a empresas del Grupo Samix. De esta forma, las empresas servían como intermediarias para evitar que se evidenciara que los pagos los hacía Casa Presidencial directamente a las empresas del entonces presidente Saca y su esposa y primera dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca, explicaron las autoridades en reiteradas ocasiones.Lea también: Fiscalía acusa a publicistas de lavar para sacahttp://www.laprensagrafica.com/2017/02/17/fiscalia-acusa-a-publicistas-de-lavar-para-sacaEl argumento de Simún, para defender la inocencia de él y sus hijos, es asegurar que desconocían la procedencia de los pagos recibidos. A esto, el publicista agregó que no tienen la responsabilidad de indagar quién desembolsaba los fondos mientras los cheques respondan por los cobros del servicio que les da su empresa. También dice que no sabía que iban desde CAPRES porque no tenían ningún distintivo de esta institución.Según Simún, las cosas ocurrieron así: La gerente financiera del Grupo Samix, María Teresa de Flores, les buscó para que ellos colocaran pauta publicitaria en las radios de la empresa a la que ella misma pertenecía, así como a otro grupo radial. Así, la gerente del Grupo Samix les pasaba los pagos por el servicio a las empresas publicitarias, estas los recibían, cobraban su comisión y pagaban al Grupo Samix por los espacios de las pautas publicitarias.Simún asegura que esta práctica no les generó ninguna sospecha ni desconfianza de ilegalidad por la relación comercial que siempre habían mantenido y tampoco se interesó por quiénes eran los clientes que pagaban por hacer ese negocio, reconoce."Si usted va a pautar y va a ganar una comisión, por qué se va a negar de ganar una comisión", se defendió Simún hoy.Según la Fiscalía, estos fondos que recibió ANLE eran tomados del dinero público desembolsado desde CAPRES, los cuales eran depositados posteriormente al patrimonio del expresidente Saca.Mientras tanto, Antonio Simún cuestiona por qué la Fiscalía no ha incluido en la investigación a la gerente financiera del Grupo Samix, aún cuando han reiterado que fue con ella que se originó el trato entre las empresas de Publicidad de Simún y el referido grupo radial propiedad de la familia Saca.También, el publicista pidió a las autoridades que levanten la orden de captura contra su hijo Ernesto Lemus. Su padre dice que la acusación contra Ernesto es porque firmó el contrato con María Teresa de Flores; sin embargo, asegura que este cumple solamente la figura de "socio" de ANLE al ser su hijo y no desempeña ninguna función administrativa.