Sidney Blanco no acepta que lo recusen en caso Funes

"Yo no puedo aceptar que el haber conocido con anterioridad un caso me convierte automáticamente en parcial porque es lo que cuestionan, mi posible parcialidad, esa tesis yo no la acepto, yo soy juez y una de mis características ha sido justamente la independencia y la imparcialidad", declaró ayer el juez Quinto de Instrucción de San Salvador y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sidney Blanco.

Sus declaraciones son en respuesta a la petición de recusación que presentó la defensa de Rigoberto Palacios Panameño y José Armando Escobar, ambos imputados en el caso Saqueo Público que involucra al expresidente de la república Mauricio Funes.

La petición de recusar a Blanco la estudia la Cámara Segunda de lo Penal y dependerá del ritmo de trabajo de esta instancia el tiempo que se tardarán en resolver la solicitud.

De acuerdo con el juez, una persona en su posición no se aferra a conocer o no los casos que les llegan, esto hace que para él sea indiferente la decisión que vaya a tomar la cámara en los próximos días.

"Yo he dicho en la contestación que yo no tengo ningún interés en conocer, me es indiferente conocer o no conocer del caso Funes, es decir, los jueces no nos aferramos a conocer o a desprendernos arbitrariamente de los casos, está establecido en la ley este sistema de recusaciones y son las autoridades competentes las que deben decidir si apartan o no al juez del conocimiento, a mí me es absolutamente indiferente", dijo el exmagistrado.

Además de los defensores de Palacios Panameño y Escobar, también pidió la recusación de Blanco la defensa de la ex primera dama Vanda Pignato.

Blanco, siendo magistrado, revisó que en las cuentas de Funes y Pignato había indicios de enriquecimiento ilícito.