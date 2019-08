"Siempre he querido apostarle a El Salvador”: Ricardo Poma

El empresario Ricardo Poma recibió ayer la Orden al Mérito 5 de Noviembre 1811, Próceres de la Independencia Patria, la máxima distinción que entrega la Asamblea Legislativa. El presidente de la Fundación Poma dijo que el reconocimiento tiene un sabor especial, dado que se trata del cuerpo colegiado de los salvadoreños por excelencia.

¿Cómo se siente de recibir la Orden al Mérito 5 de Noviembre 1811, Próceres de la Independencia Patria?

Para mí es un honor importante recibir esta condecoración, me siento muy halagado, muy contento. Me parece que es importante que se llame Orden al Mérito 5 de Noviembre 1811, Próceres de la Independencia Patria porque esos próceres son los que cambiaron este país en el sentido que le dieron a El Salvador independencia, libertad, y crearon un espíritu de fraternidad y de unidad que vive hasta ahora, con tropiezos, pero que ha sido muy importante en estos casi 200 años que han transcurrido desde esa época. También hay algo que casi nunca lo digo, pero es el hecho de que José Matías Delgado era mi tío tatara-tatarabuelo. Yo soy José Ricardo Poma Delgado y, pues, en línea directa de un hermano de José Matías Delgado venimos por seis generaciones hasta llegar aquí. Pues eso también tiene un significado importante para mí.

¿Tiene este reconocimiento de la Asamblea Legislativa algo especial?

Yo creo que sí tiene un sentimiento especial para mí, viniendo de la Asamblea Legislativa, que es el cuerpo colegiado de los salvadoreños por excelencia, que ha sido electo libremente por los salvadoreños y que esta Asamblea, uno de los poderes del Estado, talvez el más importante por la representatividad que tiene, me dé un reconocimiento, para mí fue una sorpresa, porque tuvieron que votar los diputados y entiendo que hubo una mayoría calificada. En la comisión (de cultura y educación) se votó por unanimidad. Es un reconocimiento que me llega al corazón y me agrada.

En todo su recorrido como empresario, ¿cómo ha podido cultivar los valores que se fomentan dentro de las empresas que forman parte del Grupo Poma?

Menciona usted los valores y creo que es muy importante porque en este año que cumplimos 100 años de vida familiar y empresarial en El Salvador, hemos, a través de las diferentes generaciones, creado un legado de valores y principios que se han mantenido a lo largo de todo este tiempo. Esos valores tienen que ver con la integridad, la excelencia, la solidaridad, el respeto hacia las personas, con la renovación continua. Como digo, son una serie de valores que han sido muy importantes para nosotros que los hemos mantenido en el tiempo y nos han encauzado no solo a la parte empresarial, sino también a la parte social. Yo, por ejemplo, dedico una gran parte de mi tiempo a todos estos programas que tienen que ver con educación, salud, con cultura. Son varias instituciones que hemos creado y desarrollado y una de ellas es ESEN (Escuela Superior de Economía y Negocios), la cual es un gran proyecto que va a empezar su 26.º año, con casi 2,000 graduados y profesionales que ya están haciendo una gran diferencia en el país y que están creando un verdadero impacto. Todas estas cosas que hemos hecho en el ámbito social son las que más satisfacción me da en lo personal, porque yo creo que nosotros los empresarios tenemos que servir a los demás y tenemos que enfrentarnos al reto más importante de este país, que es el de la pobreza.

¿En qué momento se dio cuenta de que había, para el país, que apostar por el ámbito social?

Lo tengo en la mente desde que me gradué de la maestría en Estados Unidos. Cuando terminé mis estudios y estaba preguntándome: "Bueno, ¿qué voy a hacer ahora?", a mí me hicieron algunas ofertas para trabajar fuera del país, pero nunca se me pasó por la mente que no iba a regresar a El Salvador y desde aquel momento tenía tres objetivos en mente. Uno era regresar a la empresa familiar, que ya tenía 50 años de existencia, y era el resultado de un esfuerzo muy grande de parte de mi abuelo y mi padre. También tenía el interés de participar, de alguna forma, en gremiales empresariales y recuerdo que cuando regresé participé siete años en la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), en COEXPORT, y otras gremiales, y la tercera pata de esa mesa era la parte social. Quería definitivamente participar desde el inicio. Yo tenía en ese momento 24 años y quería estar en un sitio donde pudiera hacer aportes importantes porque tenía la convicción de que era muy importante dedicarle tiempo a esa parte. Estoy hablando de hace 50 años.

Cuando comenzó en este ámbito social, ¿creyó que sería tan determinante para el país?

Vamos a hablar de tres instituciones importantes. Una, la Fundación Poma, que se creó en 1984 y la idea era ver cómo podíamos utilizar los ingresos que provenían de nuestras empresas y les dijimos a ellas que tenían que pagar un porcentaje de sus utilidades todos los años a la fundación para que pudiera hacer su trabajo social. Casi simultáneamente se creó la Salvadoran American Humanitarian Foundation en Miami (Estados Unidos), y a la par se creó FUSAL (Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano) y aquí precisamente para enfocar temas de salud y de educación, porque cuando hablo de pobreza económica y cultural me refiero al hecho de que cuando las personas son más educadas y tienen más criterio para ocupar su propio presupuesto pueden tomar mejores decisiones en cómo, por ejemplo, nutrir a sus hijos y en lugar de comprar golosinas y sodas pueden dar cosas que nutran. Entonces FUSAL comenzó en esa época y después ESEN empezó a ser pensada y planificada a principios de los noventa y yo pensaba en ese momento que cuando tuviéramos 2,000 graduados ya vamos a tener un gran impacto en El Salvador y la región. Yo creo que veía venir a todo sujeto a que fuera un proyecto exitoso, lo cual afortunadamente ha sido.

¿Se siente satisfecho por todo lo alcanzado hasta ahora?

Nunca estoy satisfecho totalmente porque siempre creo que se puede hacer más y nosotros creo que en lo personal y como familia debemos hacer más.

¿Qué más?

Hace poco entramos en la Fundación Renacer. O sea, yo siempre creo que podemos hacer más porque creo que el problema es tan grande y requiere tanto esfuerzo porque muchos de estos problemas no se resuelven a corto plazo. La salud debe resolverse en el plazo más corto posible porque la gente está sufriendo. Cuando tienen un quebranto de salud, un cáncer o lo que sea no se les puede decir: "Mire, venga dentro de seis meses", necesitan de una acción inmediata. La educación requiere una acción inmediata, pero con una visión de mediano y largo plazo, pero para ello debemos empezar a actuar inmediatamente. Se ha hablado mucho en este país de que el presupuesto de educación debería llegar al 6 % del PIB, pero en el último presupuesto incluso se bajó el porcentaje y eso es un poco decepcionante.

¿Qué le ha significado ser llamado en muchas ocasiones "un salvadoreño ejemplar"?

Trato de no inflarme mucho porque creo que todo lo que tengo viene de Dios, porque los talentos que uno tiene vienen de arriba. Entonces vivo con un eterno agradecimiento por todo lo que Dios me ha dado, mis posibilidades, talentos para algunas cosas y eso, si uno cree realmente que todo viene de Dios, genera mucha humildad porque no creo que uno pueda estar pensando que uno ha hecho todo. Pero lo que me causa eso de pensar que estoy en una posición de hacer cosas, en la obligación de hacer más, me siento comprometido totalmente con este país. Amo a El Salvador y siempre he querido apostarle a El Salvador porque creo que el país tiene una buena base para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacer varias cosas, como el superar dos grandes flagelos que son relativamente coyunturales de los últimos 15 o 20 años: la inseguridad y la corrupción.

Por mucho tiempo se ha hablado de que hay que combatirlos, pero ¿cómo hacerlo de raíz?

A veces me he puesto a pensar y hasta he dicho algo así como: "¿Y si cerramos los ojos y nos imaginamos un El Salvador seguro y sin corrupción?", solo esas dos cosas impactarían enormemente en la calidad de vida de nuestra gente, porque en los últimos años se han desaparecido cientos de millones de dólares que deberían haber estado invertidos en temas prioritarios para el país. Por esa razón yo los llamo flagelos que hay que combatir y solucionar.

¿Cómo combatirlos para encontrarles las soluciones?

Creo que hay que fortalecer las instituciones existentes en El Salvador, para empezar, y quizá la institución más importante para enfrentar los delitos y el crimen es la Fiscalía General de la República. Se está hablando ahora de la CICIES, que no está muy claro exactamente porque el Gobierno mismo no ha aclarado cómo va a funcionar y cómo la va a armar. Tenemos el ejemplo de la CICIG en Guatemala, que hay opiniones encontradas sobre lo que hecho y sus problemas y beneficios. Pero yo sí creo que hay que hacer todos los esfuerzos. Me preocuparía que fuera una institución supranacional que no estuviera ligada al sistema institucional que tenemos y, por otro lado, creo que no puede depender del Ejecutivo porque se puede prestar a otro tipo de problemas. No tengo una idea clara de cómo debe formarse, pero creo que puede ser una comisión de apoyo que venga a trabajar de cerca con la Fiscalía y a darle más recursos sería una cosa buena porque sí es necesario combatir la corrupción, venga de donde venga.

Si tuviéramos que decir que don Ricardo Poma le deja un legado a El Salvador, ¿cuál quisiera usted que fuera ese legado?

Qué pregunta más difícil. Yo creo que me gustaría que se pensara que traté de hacer muchas cosas por El Salvador y que hemos dejado algunas instituciones que están haciendo un trabajo importante para los salvadoreños en las áreas de educación, salud, cultura y que en lo personal he tratado de hacer las cosas bien. Tengo estándares bastante altos para mí mismo, porque creo que es importante tener metas elevadas y creo que los resultados han sido buenos. Por ejemplo, tenemos un fondo de becas desde hace muchos años y a través de ellas estamos haciendo cosas importantes como transformar vidas, dar oportunidad a personas que pensaron que nunca tendrían oportunidades de educarse, salir adelante, tener éxito y ahora vemos que algunos de esos jóvenes de escasos recursos y que pensaron que no podrían salir adelante hoy son doctores, funcionarios de alto nivel, gerentes generales de empresas, aspiran a los más altos cargos, incluso a ser presidente de la república. Eso me da mucha satisfacción, el transformar vidas.

Al ver esas vidas transformadas, ¿cuál es la sensación?

Es una sensación agradable y me emociona mucho. Por ejemplo en los eventos que tenemos del programa Supérate, de la Fundación Poma, ver felices a los jóvenes, los agradecimientos, las palabras que dicen, porque en ocasiones mencionan que nunca imaginaron que pudieran lograr tal cosa o incluso nunca pensaron que pudieran terminar sus estudios, es ahí cuando digo que es un sentimiento de agradecimiento con Dios y de humildad porque creo que hay que mantenerse con los pies en la tierra y esa relación con Dios es la que nos tiene así.