Siete años después... Bukele ahora sí le apuesta a la reelección presidencial

Captura de pantalla de elbardepatico/ Youtube

En la búsqueda de simpatía, hace siete años, el entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele, concedió una entrevista a un medio digital nicaragüense y manifestó que un presidente no puede reelegirse dos veces en El Salvador. “Puede ser presidente 80 veces, si quiere, pero no seguidas. Eso para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder ”, acotó Bukele.

El panorama ha cambiado para el país. El viernes por la noche, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impuesta el pasado 1ro de mayo , avaló la reelección presidencial inmediata, a pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe.

Bukele fue invitado en un contexto donde Nicaragua empezaba a ver algunas reformas para la reelección presidencial por parte del actual mandatario Daniel Ortega. Durante el programa en reiteradas ocasiones explicó por qué no era posible dicho proceso. Puede volver a competir en la siguiente; es decir, tiene que dejar uno (periodo) en medio. Puede ir el presidente, luego tienen que ir otros candidatos, gana otro candidato y en la siguiente elección puede volver el mismo presidente, si él quiere”, enfatizó el presidente.

Por ahora, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado en el que declara que acatará la nueva medida impuesta por la CSJ, pese a que en la Carta Magna claramente establece que no puede ser candidato a presidente quien haya ejercido el cargo por más de seis meses "durante el periodo inmediato anterior".

Sin embargo, el magistrado del TSE, Julio Olivo, dijo estar sorprendido por la decisión que publicó esa institución. “Estoy muy sorprendido por ese comunicado, el organismo colegiado no sesionó para discutirlo. Es más bien un acuerdo express surgido del chat de la magistrada presidenta del TSE. No tiene validez”, expresó el magistrado.

Olivo considera que como pleno del Tribunal están obligados a defender y cumplir con la Constitución, y que en ella está definido que la alternabilidad en el ejercicio del poder es obligatoria, que prohíbe que un presidente pueda ser candidato a presidente y que un presidente permanezca en ese cargo un día más después de finalizado el período para el que fue electo.

El Tribunal, presidido por la magistrada Dora Esmeralda Martínez, relacionada con el oficialismo, reiteró “su compromiso con el pueblo salvadoreño y su apego irrestricto a las leyes y a la Constitución".