Siete departamentos aún no cuentan con gobernadores

El sistema nacional de Protección Civil aún no está completo. Ello, debido a que el presidente de la república, Nayib Bukele, aún no completa los nombramientos de los gobernadores de la mitad de departamentos de país y son estos quienes deben asumir la voz líder en las comisiones departamentales de protección civil.

En concreto, Bukele no ha nombrado gobernadores para Ahuachapán, La Libertad, San Salvador, La Paz, Usulután, San Miguel y Morazán. Esto, pese a que hace tres meses, el 7 de septiembre, nombró en una sola tanda a gobernadores de los otros siete departamentos del país.

Luego de realizados los nombramientos, se conoció que las personas nombradas en los cargos eran excandidatos a diputados del partido del presidente, Nuevas Ideas (NI), quienes lograron su candidatura en elecciones internas pero fueron sustituidos para que candidatos de GANA ocuparan sus lugares, ya que NI y GANA formaron coaliciones en los siete departamentos en cuestión.

Los nombrados fueron: Óscar Monzón, por Santa Ana; Emerson Campos, por Sonsonate; Amílcar Monge y Lendy Torres Molina, por Chalatenango; Rita Amaya y Nancy Alfaro, por Cabañas; Eduardo Menjívar Alas y Guadalupe Martínez Campos, por Cuscatlán ; Josué Palacios y Elías Herrera, por San Vicenter; y Blanca Victoria Gutiérrez, por La Unión.

Los nombramientos fueron hechos tres meses después que Bukele criticara a anteriores gobernadores y señalara que no nombraría a nadie en el cargo hasta que hubiera reformas en la ley. "Para que tengan facultades de verdad y no sean ‘un par de macetas’ que no hacen nada".

Sin información

Pese a que los nombramientos fueron hecho hace tres meses, a la fecha ninguno de los currículos de los nombrados aparece aún en el portal de transparencia del ministerio de Gobernación.

De acuerdo a la Ley de Protección Civil, prevención y mitigación de desastres, el sistema se divide en tres: la comisión nacional, las 14 comisiones departamentales y las 262 comisiones municipales.

En el caso de los gobernadores, estos deben liderar las departamentales y funcionan como un enlace para coordinar trabajo siguiendo directrices de la comisión nacional al mismo tiempo que supervisando a las comisiones municipales.

Los gobernadores nombrados han estado presentes en conferencias de prensa que ha brindado el ministro de Gobernación, Mario Durán, en el contexto de la emergencia por el huracán Eta.

Al mismo tiempo, los funcionarios del Ejecutivo han insistido en que las comisiones municipales deben activarse y atender las necesidades de la población.

Sin embargo, en los departamentos en los que no aún han sido nombrados los gobernadores no hay claridad sobre cuál es el enlace que se ha utilizado para coordinar y armonizar los esfuerzos de todas las autoridades de protección civil.