Siete preguntas y respuestas para entender qué está pasando en el Lago de Coatepeque

Biólogos y equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tomó muestras el martes del agua de Coatepeque, luego de la proliferación de algas color café pardo que han cubierto la superficie del lago.

El biólogo Ruben Sorto, que es uno de los que apoya la investigación, respondió algunas preguntas para entender mejor el fenómeno actual.

1. ¿Qué es una proliferación de algas?

Es un incremento rápido o combinación de poblaciones de algas en el sistema acuático. En la proliferación participa un número limitado de especies, dijo.

2. ¿Cómo se identifica qué algas son?

Algunas son identificadas por la coloración del agua, en algunos casos son algas azul verdosas, que en realidad son cianobacterias. Según el experto, en el caso actual de Coatepeque puede deberse a una proliferación de macroalgas en lugar de fitoplancton (organismos vegetales que viven en el agua). Estas son reconocidas por la cantidad de algas que pueden ser depositadas sobre la orilla de la costa.

3. ¿A qué se deben?

El experto explicó que son consecuencia de un exceso de nutrientes, particularmente fósforo. Esto puede ser causado por los fertilizantes que se usan en el suelo para mejorar la producción agrícola y que pueden colarse al lago por el escurrimiento del agua o por el riego.

4. ¿Qué ocurre cuando los fertilizantes llegan al agua?

Cuando los fosfatos se introducen en el sistema acuático las elevadas concentraciones generan que las algas y plantas crezcan más rápido. Sin embargo, las algas tienen una vida corta y el resultado es una alta concentración de materia orgánica muerta que comienza a descomponerse.

5. ¿Qué pasa cuando la materia se descompone?

El proceso de descomposición consume oxígeno y se puede producir hipoxia, esto quiere decir que no hay suficiente oxígeno para que la vida transcurra con equilibrio dentro del lago, provocando la muerte de algunas especies. El biólogo aclaró que esto todavía no ha ocurrido en Coatepeque.

6. ¿Ya identificaron qué alga es la causante en Coatepeque?

Todavía no se sabe qué especie de macroalga está proliferando en el lago. La Fundación Coatepeque, el Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador (UES) y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tomaron muestras del agua para realizar análisis.

7. ¿Qué analizan?

La cantidad de oxígeno disuelto y si el agua puede ser utilizada por las comunidades locales para consumo o uso diario.

El biólogo manifestó que mientras no se tengan los resultados, no se puede emitir una alerta para no utilizarla ni decir que está en presencia de toxinas que pueden causar un daño a la población.

"Todavía no tenemos los resultados de los muestreos de ayer, esperamos tenerlos mañana para determinar qué alga es", dijo.

El llamativo y preocupante caso de Coatepeque, el lago de El Salvador que cambia de color

MÁS FENÓMENOS EN COATEPEQUE

En otras ocasiones el agua del Lago de Coatepeque se ha tornado de color turquesa, pero por el momento solo hay hipótesis sobre el porqué de esta coloración. Estas apuntan a fertilizantes y a causas volcánicas.

Esto ocurre generalmente entre los meses de agosto y octubre.