Siete semanas sin data sobre infecciones por covid-19

Hoy se cumplen 48 días desde la última vez que el Gobierno reportó la cantidad de contagios diarios por covid-19, el pasado 9 de abril, cuando registró 12 casos positivos al coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.

Durante estas siete semanas, sin embargo, en El Salvador podrían haber ocurrido más de 340,000 infecciones, de acuerdo con las últimas estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, Estados Unidos, basadas en modelos matemáticos y actualizadas el recién pasado 16 de mayo.

Consultado al respecto, el epidemiólogo Alfonso Rosales explicó que el número de contagios diarios no es tan relevante como la cifra de hospitalizaciones y la de decesos: "Vamos a seguir teniendo infecciones, pero, desde el punto de vista epidemiológico, a mí ya no me importa si hay infecciones o no, como no me importa si hay gripes o catarros, lo importante aquí son las hospitalizaciones y muertes", aseveró.

El Salvador, sin embargo, nunca ha reportado estadísticas sobre hospitalizaciones por covid-19, más allá de algún dato puntual o específico que ha comentado el ministro de Salud, Francisco Alabi, en alguna conferencia de prensa, de forma esporádica; pero nada de forma continuada que permita a la población en general o al gremio médico a escala nacional inferir las tendencias o el comportamiento de la actividad hospitalaria por covid-19.

"Yo no he visto en ningún momento datos de la tendencia de hospitalizados y estos datos son importantísimos. Especialmente en este momento de la pandemia, es necesario tener el seguimiento de las personas infectadas que desarrollan una enfermedad grave", valoró el epidemiólogo Wilfrido Clará.

De la última actualización hecha por el Gobierno, ayer a las 9:55 de la mañana, en el sitio electrónico oficial que habilitó para informar sobre la situación de la pandemia, se puede inferir que hay 54 personas hospitalizadas por covid-19 como mínimo: 46 en estado grave y 8 en estado crítico, según las valoraciones de Clará.

De la misma forma, el Gobierno tampoco ha ofrecido información estadística de forma que permita visualizar las tendencias de letalidad y mortalidad. De no ser por las iniciativas propias, como por ejemplo el monitoreo diario que hace LPG Datos, la unidad de investigación de LA PRENSA GRÁFICA, habría poca claridad sobre la cantidad de muertes diarias a causa del covid-19, un dato que el ministerio de Salud (MINSAL) comparte exclusivamente vía Twitter; y sobre el que organismos internacionales —como el IHME; The Economist; el INCAE Business School; la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos; la Universidad de Oxford, en Inglaterra; y la Universidad de Tubinga, en Alemania— han señalado un alto subregistro de datos.

Durante estos 48 días, el MINSAL informó sobre nueve muertes por covid-19.

"El asunto es que la pandemia no ha terminado. Aún hay actividad creciente en diferentes partes del mundo. Costa Rica y Panamá, por poner un ejemplo aquí cerca, están en su quinta ola; y esta ola es mayor a todas las olas anteriores, a excepción de ómicron", destacó Clará. "Y esta actividad en Centroamérica debe llamar la atención", advirtió.

A juicio del especialista, aún no hay evidencia de que la pandemia esté ya en una etapa de transición hacia la epidemia, por dos razones: "Primero, hay que estar seguros sobre sí la actividad del SARS-CoV-2 llega a estabilizarse de manera que sea predecible, esa es una de las condiciones de una transición endémica. Y la otra señal es que el número de fallecidos por covid-19 sea de manera sostenida, menor que la cantidad de muertes por otras causas tradicionalmente más altas; y eso no se ha estado dando todavía", afirmó el especialista.

Por otra parte, recordó que aún es posible que surjan nuevas variantes del coronavirus en alguna parte del mundo que pueda diseminarse o expandirse, variantes sobre las que obviamente se desconocen sus características, las cuales podrían inclusive sobrepasar la barrera de protección que da la vacunación anticovid. "Por eso se recomienda seguir monitorizando la actividad pandémica", insistió Clará.