Sigfrido Reyes estudiará demandar a personal del Departamento de Estado de EUA por acusaciones “falsas” en su contra

Sigfrido Reyes, ex diputado por el FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa, afirmó este martes en una entrevista radial que estudiará junto a algunos abogados la posibilidad de establecer una demanda en contra de los miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos por acusarlo de forma “irresponsable” en actos de corrupción a través de una lista que se filtró el lunes.

“Yo desde ayer estoy en contacto con algunas oficinas de abogados en Estados Unidos y vamos a estudiar la posibilidad de entablar una demanda formal contra aquellos funcionarios del Departamento de Estado que han emitido un informe en el cual, al menos en lo que a mí respecta aseguran cosas totalmente falsas, dañinas y perjudiciales a mi honor, a mi imagen, a mi prestigio como persona y como político. Estoy seguro de que encontraremos el mecanismo legal de que esta situación se pueda dirimir en las cortes de Estados Unidos por actos de carácter difamatorio y calumniosos”, advirtió Reyes.

El expresidente de la Asamblea Legislativa rechazó de una forma categórica las acusaciones que se le han hecho a través de ese documento y las calificó de “afirmaciones totalmente irresponsables”.

“Me parece una postura irresponsable, una postura que pone en entredicho la seriedad de una entidad que debería ser muy rigurosa y muy objetiva a la hora de señalar conductas en terceras personas”, dijo el ex diputado.

Reyes recalcó que él nunca manejó fondos públicos de la Asamblea Legislativa ni de ningún ente público, que todo lo que hizo fue de manera correcta y que “no ha recibido ni un centavo que no corresponda según la ley y aprobado según los procesos administrativos de la Asamblea Legislativa”, procesos que además están sujetos a diversos controles y auditorias.

“El presidente de la asamblea no es quien dirige las finanzas de la Asamblea Legislativa como se ha querido hacer ver por los empleados de la fiscalía. La administración de fondos le corresponde a la junta directiva, pero no es del presidente. Mucho menos el presidente se va autorizar gastos de una manera irregular. Hay una normativa y auditorías internas donde se justifica cada gasto”, aseguró.

Además, el exdiputado quien está viviendo en la Ciudad de México bajo asilo político, enfatizó que su nombre se encuentra en dicho documento debido a que el ex fiscal general de la República, Raúl Melara, se reunió en Washington 15 días antes de ser destituido con autoridades del país norteamericano para pedir protección y que no lo destituyeran.

“Yo estimo que en esa desesperación para mantenerse en su cargo, este señor Raúl Melara, habrá negociado y planteado a los señores norteamericanos nombres de personas que él está investigando o ha investigado y que como parte de sus méritos para poder mantenerse en el cargo, él incluyó personas dirigentes del FMLN a quienes él de alguna manera totalmente arbitraria, de una manera totalmente perversa e infundada ha abierto acusas delictivas y nos ha llevado a una situación de persecución por ya más de un año. Persecución totalmente absurda, arbitraria e ilegítima”, dijo Reyes.

También aseguró que estas negociaciones de Melara con Washington llegaron a oídos del presidente Bukele, lo que precipitó su destitución.

“Todo esto está basado en el conocimiento que tengo de la conducta de Melara, su perfil ético que no tiene ninguno y su interés, que hizo hasta el último momento, que se arrastró como serpiente hasta el último momento para que lo dejaran de Fiscal. Recordemos que el mismo día que lo destituyeron andaba mendigando en casa presidencial que no lo destituyeran porque él les iba a cumplir, les iba a dar la cabeza de Norman Quijano”, afirmó Reyes.

Además, el expresidente de la Asamblea Legislativa aseguró que el caso que lleva la Fiscalía “es un caso absolutamente absurdo, no tiene pies ni cabezas, no tiene asidero legal, no tiene base material, el caso va en la ruta de derrumbarse brutalmente en las instancias de justicia y será en un momento bastante cercano”.

Reyes fue presidente de la Asamblea Legislativa durante dos períodos legislativos, de 2009 a 2012 y de 2012 a 2015. LA PRENSA GRÁFICA reveló en una investigación que Reyes adquirió terrenos propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a un valor más bajo del real.

Asimismo, Reyes enfrentó la justicia por un caso de enriquecimiento ilícito, al no poder justificar $359 mil en su declaración patrimonial. Asimismo, la FGR determinó que, cuando fungió como presidente del órgano legislativo, Reyes realizó cobros excesivos de viáticos por un monto de $99 mil.

Este martes la congresista Norma Torres advirtió que será “implacable en exigir la rendición de cuentas” y en pedir que Estados Unidos y las agencias federales apliquen todas las sanciones necesarias en contra de los actores corruptos señalados en el reporte.