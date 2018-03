Sigue en vilo cargo de directora del C. E. Ofelia Herrera

Lee también

La adjudicación de la plaza de directora del Complejo Educativo Ofelia Herrera, en la ciudad de San Miguel, se encuentra en proceso de nulidad, luego de que la Junta de la Carrera Docente del Ministerio de Educación (MINED) declaró improcedente el nombramiento que le fue otorgado a Sandra Dinora Velásquez de Vilatoro, a principios de 2016.Según un documento emitido por la Junta de la Carrera Docente, en agosto del año pasado, luego de realizar un proceso administrativo, esta instancia encontró discrepancias en el actuar del Tribunal Calificador del MINED. La investigación determinó que el proceso de selección había sido ilegal y procedió a declararlo nulo.La nulidad del cargo, que ostenta la actual directora, fue emitida el 26 de agosto de 2016. En noviembre del mismo año se abrió un proceso de apelación que aún no ha finalizado, por lo que no existe un fallo final que determine quién es la persona que tendrá dicha plaza.Mario Antonio Meléndez, quien fungió como director de la institución educativa, explicó que en 2015 el MINED puso a concurso la plaza, por lo que tanto él como otros maestros se sometieron a una serie de pruebas que se exigen para el otorgamiento de dicho cargo.“El caso comienza porque la señora fue electa ilegalmente, porque de acuerdo con la Junta de la Carrera Docente su nombramiento fue declarado ilegal, después del proceso que nosotros seguimos. Yo tengo mayores notas y aún así se la dieron a ella”, indicó Meléndez, y afirmó que la actual directora no había pasado algunos de los exámenes que se realizan para optar a la plaza.En el informe individual del examen psicológico, aplicado a Velásquez por El Tribunal Calificador, se indica que ella refleja un nivel de inteligencia de 6.94 y un grado de liderazgo de 6.67. Sin embargo, sale bien evaluada en los temas de personalidad y comportamiento laboral, con una calificación que ronda los 8 puntos, siendo su promedio en las pruebas psicométricas y de entrevista de 7.80.Se buscó la versión de Velásquez de Villatoro, tanto en la institución educativa como vía telefónica. En el primero de los casos, maestros del centro escolar indicaron que no se encontraba y al hablar con ella por teléfono dijo que podría brindar una entrevista hasta el día siguiente.