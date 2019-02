Sigue incremento de fallecidos en los accidentes de tránsito

La tendencia al alza en la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito, registrada en los últimos dos años en el departamento de La Unión, continúa reflejándose en percances viales que ya reporta la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) entre enero y febrero de este año.

En los primeros dos meses la Policía ya registra cinco fallecidos en percances viales, mientras que en el mismo período del año pasado eran cuatro por la misma causa; es decir, las estadísticas llevan una tendencia de incremento.

"Yo creo que es cuestión de educación, porque las personas para conducir tuvieron que sacar su licencia y leer el manual, pero aún así no acatamos las normas establecidas, como no rebasar en una curva, no exceder el límite de velocidad, y lo más común en nuestros conductores es distraerse con el celular, y esas han sido como las causas más principales de accidentes", detalló Osmín Peñate, jefe de la Policía de La Unión.

Este año, en el departamento unionense, ya se han registrado 90 accidentes de tránsito, de los cuales 30 han sido con daños personales y el resto solo daños materiales. Se han reportado 42 personas lesionadas.

Las carreteras primarias de la zona oriental que cruzan La Unión son la que representan mayor peligrosidad en el tema de accidente automovilísticos.

El punto con más accidentes en la Panamericana es el tramo del municipio de El Carmen; en la Ruta Militar es el sector de Santa Rosa de Lima, y en la Litoral, entre Conchagua e Intipucá.