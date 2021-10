Siguen arbitrariedades para empleada que denunció acoso por parte de jefaturas de la SIGET

Casi dos semanas después de publicada en este medio una denuncia penal en contra de varias jefaturas de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), los abusos siguieron en contra de Regina Rivas, arquitecta asignada al área de proyectos de dicha institución y que acusó ante la Fiscalía a siete personas por acoso laboral, quienes ya no le permitieron la entrada a la empresa.

Rivas había estado incapacitada desde el 20 de septiembre por problemas de salud y cuando se presentó nuevamente a trabajar, tres días después, la recepcionista ya no le permitió entrar a su oficina. Al ver la situación, decidió marcharse.

Cuatro días después volvió a la SIGET para reclamar su indemnización y le dijeron que no estaba despedida pero que le descontarían esos días. "Cuando llegué el 28 por mi indemnización con mi abogado y después de haberme negado la entrada, ahora resulta que dicen que no estoy despedida. Así me tienen acá", aseveró Rivas.